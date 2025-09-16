滙豐看台灣金融產業 點讚這兩家金控

台灣金控公司8月份自結亮眼，外資滙豐於最新報告中指出，受惠於資本市場狀況的改善，帶動了壽險和券商業務的成長，總體稅後獲利年增超過7成，其中相對看好中信金（2891）、玉山金（2884），因其具備穩健的銀行業務基本面與雄厚的資本實力，給予「買進」的評等，目標價47元、38元。

滙豐將台灣2025年和2026年的GDP預測從先前的3.3%和2.2%，分別上調至5.7%和2.6%，滙豐表示，台灣政府計劃在十月向全體公民發放1萬元現金，將能進一步刺激內需。

另外，鑑於穩健的經濟前景，滙豐預計，台灣中央銀行將不會跟隨美國聯準會可能在九月實施的貨幣寬鬆政策。台灣央行降息的時間點從2026年上半年推遲到2026年下半年。

中信金方面，滙豐指出，中信金2025年上半年獲利358億元，每股純益（EPS）1.78元，年減4%。中信銀行的調整後NIM擴大至1.63%，有助於其淨利息收入年增19%。中信金預計受惠於美國在2025年下半年可能進行的降息，淨利差將持續改善。