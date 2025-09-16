新青安房貸鬆綁與 Fed 降息期待 營建多頭先嗨一波

快訊

經濟日報／ 記者李慧蘭／台北即時報導

房市整體疲軟的背景下，近期，金管會宣布由八大公股銀行承辦的新版青年信貸打造成家房貸（新青安），並排除在有「不動產房貸天條」之稱的銀行法72-2條的適用範圍之外，意味著該貸款不計入銀行房貸集中度限制，為貸款市場注入活水，緩解年輕人購屋壓力。加上市場普遍預期美國聯準會（Fed）降息，預期利率走低，也可望降低房貸壓力。

台北國有資產署亦於15日宣布，將於11月底推出市信義區不動產保障廠C基地地面權計畫。該基地鄰近台北101，面積4,815平，因地段稀且規模龐大，市場預期權利金底價可望刷新歷史第三高，吸引資金與建商高度關注。此政策訊號發出政府活化國有資產的決心，也提振房地產及營建業者信心，激勵營建類股16日盤中同步大漲。全坤建、京城、欣巴巴、永信建等多檔股票漲幅超過半根漲停，愛山林、聯上發、興富發、皇翔、華建、冠德、國建、新潤、上曜等也紛紛揚升，推升上市櫃營建類指盤中漲幅分別達約1.3%、2%，位居類股前段班。

但需要留意的是，政策利多雖頻傳，但整體房市仍受高利率與營建成本壓力，市場成交動能趨於穩定且偏低，短期內成交量與推案速度仍需持續觀察。這次大型地上權案儘管能順利開標，仍須關注後續市場及權利金重新計價反應結果。

整體來看，此次新青安房貸與陸保廠C基地落地權案的利多出爐，為房市與營建業帶來信心支持。建商和投資人期待這項波政策推動能在年底前為市場帶來活絡契機，促進整體產業信心回升。

