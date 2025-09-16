公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞洲資產管理中心」並選定高雄作為首個示範專區，期望透過一站式資產管理服務體系，強化市場效能與國際競爭力。兆豐證券成為首家獲准進駐專區的公股證券商，充分展現其在財富管理領域積極發展的決心。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券自108年即率先成為獲准開辦高資產客戶理財服務的證券商，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策的重要一步。公司將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」四大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

本次獲准試辦的業務，鎖定高資產客戶，涵蓋兩大亮點：一、境外基金配置更靈活：引進並銷售「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性。二、商品上架程序加速：高資產客戶以信託方式指定購買未上架之金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。

配合金融商品創新服務，兆豐證券將與合作夥伴共同引進多元化的私募股權基金，以及另類投資商品等未具證券投資信託基金性質之境外基金，並強化投資商品的專業服務，涵蓋美股、港股、歐股、日股、陸股等海外市場，滿足客戶全球布局的投資需求。

兆豐證券秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，持續開發具競爭力的投資商品，協助高資產客戶掌握資產增值機會。啟動專區業務後，兆豐證券將與客戶共創資產管理專區財富管理的新未來。