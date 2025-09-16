快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。兆豐證／提供
兆豐證券成為首家公股券商獲准進駐高雄資產管理專區，兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策，致力為高資產客戶打造全方位的投資解決方案。兆豐證／提供

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「亞洲資產管理中心」並選定高雄作為首個示範專區，期望透過一站式資產管理服務體系，強化市場效能與國際競爭力。兆豐證券成為首家獲准進駐專區的公股證券商，充分展現其在財富管理領域積極發展的決心。

兆豐證券董事長陳佩君表示，兆豐證券自108年即率先成為獲准開辦高資產客戶理財服務的證券商，此次在高雄資產管理專區試辦業務，更是積極響應金管會推動「亞洲資產管理中心」政策的重要一步。公司將以「投資規劃、資產配置、風險管理、傳承規劃」四大面向，為高資產客戶打造全方位投資解決方案，迎接亞洲資產管理的黃金發展期。

本次獲准試辦的業務，鎖定高資產客戶，涵蓋兩大亮點：一、境外基金配置更靈活：引進並銷售「未具證券投資信託基金性質之境外基金」，提供高資產客戶多元的資產配置選擇，強化投資便利性。二、商品上架程序加速：高資產客戶以信託方式指定購買未上架之金融商品時，得免除既有上架審查規範，加速商品上架流程，協助客戶更快掌握國際投資機會。

配合金融商品創新服務，兆豐證券將與合作夥伴共同引進多元化的私募股權基金，以及另類投資商品等未具證券投資信託基金性質之境外基金，並強化投資商品的專業服務，涵蓋美股、港股、歐股、日股、陸股等海外市場，滿足客戶全球布局的投資需求。

兆豐證券秉持「專業、誠信、創新」的經營理念，持續開發具競爭力的投資商品，協助高資產客戶掌握資產增值機會。啟動專區業務後，兆豐證券將與客戶共創資產管理專區財富管理的新未來。

商品 兆豐

延伸閱讀

高雄美濃大峽谷居民「攔轎申冤」 阿婆哭訴：報警都沒用

高雄土資場停收營建廢土影響工程 陳其邁：盼業者配合

民調／高雄市長選舉賴瑞隆領先 民進黨僅邱議瑩落後柯志恩

影／高雄傍晚天空上演驚人閃電秀 氣象專家揭露這原因造成

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「...

摩根大通擬下調中國等新興市場債權重 資金將流向小國

據彭博報導，國際投行摩根大通（小摩）將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家...

新台幣開盤延續昨日升勢 開盤挑戰30.1元關卡

新台幣開盤延續昨日尾盤走勢，開盤升值7.8分，挑戰30.1元關卡。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。