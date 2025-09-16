快訊

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
國際投行摩根大通將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家引導至規模較小的經濟體。（路透）
據彭博報導，國際投行摩根大通（小摩）將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家引導至規模較小的經濟體。

彭博指出，據客戶的一份通知，小摩將在2026年上半年逐步下調GBI-EM Global Diversified全球多元化指數（GBI-EM Global Diversified Index）中單個國家的權重上限，從目前的10%降至9%，實施過程將在幾個月內分階段完成。截至目前，小摩尚未對相關消息作出回覆。

報導稱，小摩的這一指數是新興國家市場債券基金的主要基準，其成分變動將影響全球投資資金流向。該行的指數部門今年稍早已向客戶徵求過此類變更的意見。

此次權重下調將影響新興市場中債券發行規模最大的幾個國家，包括中國大陸、印尼、墨西哥、馬來西亞和印度。同時，泰國、波蘭、南非、巴西等國則將是此次調整的主要受益者。

據了解，小摩在通知中表示，投資者認為將多元化門檻降至9%具有積極意義，可以帶來更平均的區域敞口，降低集中風險，提升整體指數殖利率。

《信報》提到，中國債券2020年開始被納入摩根大通指數，印度債券則是在去年被納入。小摩表示，已將沙烏地阿拉伯和菲律賓列入觀察名單，考慮將其納入本地債券基準指數，理由是這兩個國家在過去幾年實施了市場改革。若最終納入，預計兩國權重分別約為2%和1%。

小摩 債券

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「...

摩根大通擬下調中國等新興市場債權重 資金將流向小國

據彭博報導，國際投行摩根大通（小摩）將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家...

新台幣開盤延續昨日升勢 開盤挑戰30.1元關卡

新台幣開盤延續昨日尾盤走勢，開盤升值7.8分，挑戰30.1元關卡。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

