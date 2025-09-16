摩根大通擬下調中國等新興市場債權重 資金將流向小國

據彭博報導，國際投行摩根大通（小摩）將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家引導至規模較小的經濟體。

彭博指出，據客戶的一份通知，小摩將在2026年上半年逐步下調GBI-EM Global Diversified全球多元化指數（GBI-EM Global Diversified Index）中單個國家的權重上限，從目前的10%降至9%，實施過程將在幾個月內分階段完成。截至目前，小摩尚未對相關消息作出回覆。

報導稱，小摩的這一指數是新興國家市場債券基金的主要基準，其成分變動將影響全球投資資金流向。該行的指數部門今年稍早已向客戶徵求過此類變更的意見。

此次權重下調將影響新興市場中債券發行規模最大的幾個國家，包括中國大陸、印尼、墨西哥、馬來西亞和印度。同時，泰國、波蘭、南非、巴西等國則將是此次調整的主要受益者。

據了解，小摩在通知中表示，投資者認為將多元化門檻降至9%具有積極意義，可以帶來更平均的區域敞口，降低集中風險，提升整體指數殖利率。

《信報》提到，中國債券2020年開始被納入摩根大通指數，印度債券則是在去年被納入。小摩表示，已將沙烏地阿拉伯和菲律賓列入觀察名單，考慮將其納入本地債券基準指數，理由是這兩個國家在過去幾年實施了市場改革。若最終納入，預計兩國權重分別約為2%和1%。