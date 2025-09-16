快訊

全新蘋果iOS 26好心動？升級恐降低iPhone電池續航 原因曝光

小鬼黃鴻升離世五年！KID、坤達齊發文悼念惹粉絲淚崩

準米塔颱風恐又強又大 氣象粉專：美國模式預測朝台灣來

保險業首家！富邦產險「FacePass極速保」開創 AI 刷臉投保服務

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導
數位投保服務再進化，富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，讓保戶實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗。富邦產險／提供
數位投保服務再進化，富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，讓保戶實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗。富邦產險／提供

數位投保服務再進化，富邦產險推出結合AI人臉辨識的創新服務「FacePass極速保」，成為保險業首家獲主管機關核准試辦「數位身分驗證簽署要保書」的業者，保戶只需透過專屬連結完成身分註冊，即可透過行動裝置刷臉完成數位身分驗證與線上簽署要保書，實現「隨時隨地、3分鐘快速投保」的全新體驗。

富邦產險表示，「FacePass極速保」服務讓傳統臨櫃紙本簽署進化為無紙化的數位體驗，開創無紙化簽署的產業標準化先例，本次試辦商品涵蓋汽機車險、住宅火險、地震基本保險、家庭綜合保險、旅行綜合險與健康傷害險，服務範圍廣泛。此外，服務不限於本國籍人士，外籍人士持居留證也可申辦投保，體現普惠金融與公平待客的核心精神。

在推動服務數位轉型的同時，富邦產險高度重視客戶資料安全，客戶驗證簽署過程全程錄音錄影，並導入最高規格控管標準，嚴謹遵守ISO/IEC 27001、ISO/IEC 27701 與 BS10012等國際資安規範，資料傳輸與儲存均採端對端加密，確保用戶操作在最高資安標準下進行，強化市場對數位金融的信任基礎。

富邦產險以創新「FacePass極速保」服務展現以客戶為核心的數位策略，更以實際行動落實主管機關倡導的數位金融政策。未來，富邦產險將持續拓展應用場景，逐步建構完整的數位保險生態，讓保險不只是保障，更是貼近生活、持續創新的智慧服務。

保險 產險 富邦

延伸閱讀

印尼暴動使印尼盾大貶 金融三業曝險額達4581億元

比亞迪仰望U9賽道版 極速472 km/h刷新紀錄！超越Rimac成地表最速電動車

保發中心 扮演保險業ICS制度改革推手

Volkswagen內湖旗艦展示中心啟用首座室內極速充電站！打造電動車主完整體驗

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

公股券商首家 兆豐證獲准進駐高雄資產管理專區

兆豐證券於9月15日獲得金管會同意，進駐高雄資產管理專區試辦業務，試辦期至115年6月30日。金管會於今年7月1日成立「...

摩根大通擬下調中國等新興市場債權重 資金將流向小國

據彭博報導，國際投行摩根大通（小摩）將下調旗艦新興市場指數中最大債券發行國的權重，把投資資金流從中國大陸、印度等大型國家...

新台幣開盤延續昨日升勢 開盤挑戰30.1元關卡

新台幣開盤延續昨日尾盤走勢，開盤升值7.8分，挑戰30.1元關卡。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。