聯卡中心深化與非六都縣市政府合作 推動非現金支付普及

隨著國人非現金支付使用持續成長，支付普及度卻高度集中於六都。依聯合信用卡處理中心（下稱聯卡中心）大數據分析顯示，信用卡交易筆數分布比例集中於六都，高達93.87%，非六都僅占約7%，顯示國內非現金支付仍存在城郷區域普及度的高度落差。

為縮小這項差距，聯卡中心自2023年起即將「非六都信用卡受理商家數」列為年度重點推廣工作，今年6月起更主動拜訪全國16個非六都縣市政府洽談溝通，希望能共同合作推動各地方非現金支付普及度。

依金管會公布數據顯示，2024年非現金支付達8.3兆元，其中以信用卡交易金額為最大宗，占比達56%，聯卡中心秉持協助地方政府推廣在地商家優先導入信用卡受理，以達成提升非現金支付的第一階段目標。截至目前，已與諸多縣市政府協辦說明會，並吸引在地業者踴躍參與，後續將協調更多縣市接續展開，擴大信用卡收受覆蓋率。

聯卡中心指出，非六都地區雖定期會派員前往推廣，但常因商家忙於營業或擔心詐騙而婉拒申辦，推廣效率有限。此次透過縣市政府居中媒合，不僅提升商家信任度，也能以說明會形式直接向商家介紹非現金支付的最新發展、申辦流程與實際效益，大大提高申辦意願，現場也觀察到，特別是由第二代、第三代年輕接班人主導的商家，接受度更高，也更願意採用信用卡支付。

聯卡中心強調，觀念轉換需要時間，非現金支付推廣是一項長期且持續性的工作，不會因單場活動而立即見效，但只要每一年持續有新進展，就是推動上的重要收穫，未來將與非六都縣市政府建立長期且持續性的合作關係，推動更多在地商家加入非現金支付行列。對於後續合作方式，聯卡中心將配合縣府規劃之招商、商圈活動參與宣導，並願意深入各行政區，協助商家理解非現金支付的實務運用。

非六都地區不乏觀光及地方特色產業，若能加速導入非現金支付，不僅消費者更便利，商家也能開拓更多外地及國際客源，帶動整體商業發展，亦能提高地方政府效率與財政透明度。聯卡中心未來將持續深化與地方政府攜手合作，推動支付普及，縮小城鄉差距，打造更便利的支付環境。