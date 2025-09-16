台彩推刮刮樂新品 總獎金逾11.1億元

快訊

中央社／ 台北16日電

台灣彩券公司今天宣布推出全新主題刮刮樂「金五吉」與「星際尋寶」，每張售價新台幣200元，每款均有4個頭獎200萬元，總獎金逾11.1億元。

台彩公司發布新聞稿表示，「金五吉」每張售價200元，取自「真有錢」的台語諧音，只要刮出2個（含）以上的「元寶」符號即可依對照表獲得對應獎金，刮出越多「元寶」符號獎金越高，刮出11個「元寶」符號即得頭獎200萬元，1000元以上的獎項超過17萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率32%。

台彩公司說明，全新主題遊戲「星際尋寶」每張售價200元，票面主視覺為太空人漫步在絢爛銀河系，穿梭各式星球之間探險尋寶，1000元以上的獎項超過17萬個，頭獎200萬元共有4個，總中獎率33%。

台彩公司說，民眾每買一張刮刮樂，都可以發揮公益彩券愛心助人的本質，為台灣帶來更多好事。

