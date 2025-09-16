川習將於周五通話 8月國銀人民幣存款終止連4升
美國總統川普稍早表示，將於本周五與大陸國家主席習近平通話，暗示已與中國達成TikTok協議。上週日（9月14日），美中貿易團隊已在西班牙首都馬德里舉行了近六個小時的會談，聚焦經貿和TikTok問題。市場關注本周五，川普和習近平的進一步通話。
人民幣匯價今年以來持續偏弱，至15日止，人民幣今年升值幅度僅有2.46%，低於日圓的5.93%，也低於新台幣的8.45%。
根據台灣央行15日公布最新數據顯示，8月國銀辦理人民幣存款餘額月減37.5億元，結束連續四個月上升，回降至1,205.91億元。
央行指出，雖然人民幣存款先前連續四個月增加，但累積增幅有限，顯示市場對人民幣資產的需求仍趨保守。8月存款下滑，主要與企業實際支付需求及法人資金調度有關。其中，國內分行（DBU）人民幣存款減少，主因是法人支付貨款及投資國外長期債券；至於國際金融業務分行（OBU），則因部分法人將人民幣轉換為美元，或企業進行貨款支付，導致餘額下滑。
同時，統計顯示，今年8月全體銀行透過中國銀行台北分行辦理的人民幣結算總金額達4,522億元，反映跨境結算需求依舊穩定，企業在貨款與資金調度上更趨靈活。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言