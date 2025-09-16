川普再喊大降息 新台幣盤中升破30.2元創波段新高

美元指數回跌，市場再度聚焦美國貨幣政策走向。美國總統川普周一透過社群媒體發文，呼籲聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）應祭出「更大幅度」的基準利率降息，以支撐經濟發展，言論引發市場討論。

在此背景下，台北股匯市16日早盤同步走揚，新台幣匯價以30.21元開出，隨後迅速升破30.2元，開盤半小時內最高升抵30.145元，升值達8.3分，顯示外資動能回流帶動台幣強勢。台股亦受激勵，在資金湧入下開高走強，呈現股匯雙升格局。

根據芝加哥商業交易所（CME）FedWatch工具顯示，市場交易員幾乎全面押注，美國聯邦公開市場委員會（FOMC）9月16日至17日的會議將降息1碼（25個基點），機率高達100%；同時，仍有約5%的交易員認為，Fed可能考慮一次性降息2碼（50個基點），以回應經濟放緩與市場壓力。

匯銀指出，川普的言論與美元走勢變化，使得投資人對Fed決策的期待升溫，若降息幅度符合甚至超過預期，將進一步影響全球資金流向與新興市場貨幣表現。