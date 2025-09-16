快訊

新台幣開盤延續昨日升勢 開盤挑戰30.1元關卡

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
新台幣匯率今日持續走升。圖／本報資料照
新台幣開盤延續昨日尾盤走勢，開盤升值7.8分，挑戰30.1元關卡。

匯銀人士表示，美國聯準會本周降息板上釘釘，造成國際美元走弱，帶動新台幣表現強勢。加上外資持續匯入投入台股，也造成新台幣價格欲小不易。

不過，匯銀人士指出，新台幣要再見到二字頭也不容易，主要央行在理監事會前不願意新台幣波動過大，加上新台幣升值過快對出口商也有壓力，預計新台幣在三字頭關卡前能夠回穩。

根據央行統計，新台幣今年以來升值8.45%，主要貨幣中僅次於歐元，相較日韓貨幣表現更為強勢。

匯銀 新台幣 美國聯準會

