需求持續旺 主動式 ETF 鎖定 AI 族群

市場受聯準會降息預期升溫，資金行情啟動，美科技股再創新猷，台積電ADR續衝新高。野村投信表示，台股多頭氣盛，在AI強勁成長的趨勢下，電子股是成長明顯較佳的族群，也是台股後續領漲的關鍵標的，2026年台股成長前景看好，只要回檔都是加碼時點，可以鎖定隨著AI相關供應鏈族群，包含AI伺服器、散熱、電源供應、零組件及測試；基於聯準會降息在即，資金行情持續，無論大盤指數在什麼水準，主動選股能力將是決定投資績效的關鍵，投資人可留意表現強勢的台股主動式ETF。

野村投信全球整合投資方案部主管暨野村臺灣智慧優選主動式ETF（00980A）經理人游景德分析表示，市場高度預期聯準會將於9月啟動降息，資金行情備受期待，進一步推升市場情緒，盤面出現藍籌股與轉機股同步創高，反映短線過熱跡象。需留意的是，若聯準會如預期在9月下旬降息，短期可能出現利多出盡風險，尤其若意外降息2碼，更需警惕是否反映美國經濟快速惡化的可能性。

受到對等關稅等的影響，台股上市公司今年的每股稅後盈餘（EPS）成長明顯放緩。根據野村內部股票池的估算，2024年整體EPS成長達38%，但今年預估僅有5.3%的成長。雖然整體動能減弱，但若細看產業結構，電子業仍展現強勁韌性。2024年電子業EPS成長31%，今年預估仍有22%的成長，顯示AI相關需求持續支撐電子產業表現。野村投信展望2026年，不論是電子、非電子或整體大盤，表現都有望優於今年。

主要受惠於聯準會進入降息循環，帶動消費回溫與股市估值提升，有望為台股行情帶來支撐，加上AI發展持續推進，包括輝達GB300與Rubin系列新產品陸續推出、ASIC晶片出貨放量，以及CPO等新技術日益成熟，在資金面與基本面雙重支撐下，2026年市場表現仍值得期待。

游景德表示，考量台股已連漲四個月，投資人應保持居高思危，對本益比偏高的個股適度獲利了結。但從中長線角度來看，籌碼面尚未失序，加上AI產業明年展望持續樂觀的趨勢下，估計盤面縱有震盪藍籌績優業績股的下檔應有支撐。台股中長期展望依舊樂觀，投資人短線可逢高實現部分獲利，但震盪後在年底前仍建議逐步拉高持股比重，以迎接2026至2027年的長多格局。

產業配置方面，長線布局仍以AI相關為核心，建議聚焦AI伺服器、散熱模組、BBU、電源管理、CCL、PCB，以及滑軌與摺疊手機軸承，同時關注半導體先進製程與ASIC等領域。AI應用持續推動企業資本支出，半導體供應鏈依舊具備長期投資價值，其中晶片高功耗帶動的晶片封裝等級散熱需求、測試設備，預料將成為後續市場的主要亮點。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。