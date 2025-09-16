買股票 ETF 還有債券 ETF 可投資喔

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。除了廣為人知的股票ETF外，其實債券ETF正逐漸成為許多投資人資產配置中不可或缺的一環。很多投資人只知道透過銀行購買債券型基金，但也可以透過證券商下單買債券ETF。

投資人若要自行購買債券，會面臨不少困難與挑戰，例如較高的投資資金門檻、流動性不足與交易不便等問題。相較之下，被動式債券ETF是一種追蹤特定債券指數表現的指數股票型基金，透過在證券市場下單買賣債券ETF，投資人能夠以小額資金，便捷地參與債券市場，其核心優勢在於分散風險，一次性持有一籃子的債券，避免單一債券違約所帶來的衝擊。

上市債券ETF種類多元，包含投資等級公司債、非投資等級公司債、新興市場公司債、公債ETF等，投資人可以依據自身需求選擇合適的債券ETF投資。投資等級公司債ETF主要投資於債券信用評級為BBB-(或Baa3)以上的公司債，這類債券的發行人通常具有足夠的財務能力履行償債承諾，因此預期違約風險低於非投資等級債券。投資等級公司債ETF通常可以提供相對穩定的現金流，且波動度較股票低。然而，其價格仍可能受到經濟情勢影響而產生負面變動。

公債ETF主要投資於政府發行的債券，例如美國公債ETF，其投資標的則為美國政府發行的債券。這類債券以美國政府信用作為擔保，傳統上被視為違約風險低且具有高度流動性的投資產品，在正常經濟環境下，常與股票走勢呈現負相關，因此常被投資人作為避險工具的選擇之一。

證交所現有相關上市債券ETF，包含群益ESG投等債0-5（00985B）鎖定短天期美元投資等級公司債，並加入ESG篩選因子；新光投等債15+（00775B）聚焦於長天期美元投資等級公司債，債券發行人涵蓋消費、能源、電信、銀行和保險等產業；國泰US短期公債（00865B）主要投資標的為美國政府發行的債券，且平均年期低於一年。

然而，即使是公債ETF和投資等級公司債ETF，也並非毫無風險。例如，利率風險即為關鍵之一，當市場利率發生變化時，將影響既有債券價格，進而影響基金淨值；信用風險源於債券發行人的違約可能性；匯率風險則是投資以外幣計價的債券時，當新臺幣匯率變動可能造成的潛在損失。

目前證交所掛牌的債券ETF均為投資外幣計價的債券，投資人需特別注意匯率風險。此外，所有ETF均可透過次級市場交易，買賣過程中可能面臨折溢價風險，當基金淨值與市價之間偏離較大時，可能會承受價差損失。投資人可透過證交所基本市況報導網站、投信官網等途徑查詢ETF折溢價資訊，並謹慎評估市場波動與各項風險。

證交所提醒，不同債券市場、天期條件及發行機構均有其特定風險議題，投資人於投資前應詳閱各ETF公開說明書，充分了解其投資策略、潛在風險與費用結構，並依據自身財務規劃與風險承受度審慎評估投資標的，方能有效運用債券ETF，為個人資產增添一份穩健的力量。證交所將持續透過完善ETF產品線，提供投資人更多元的投資選擇。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。