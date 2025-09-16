快訊

美拚半導體國安！川普學「台積電模式」救英特爾 外媒指有2隱憂

國慶焰火今試放！超強空拍神出最佳觀賞視角 不藏私大公開

可能有颱風！美國預測朝台灣前進 吳德榮：應持續觀察

投資人搶搭年化配息10%列車 這檔ETF登人氣成交王

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
9月15日成交量前十大ETF。資料來源：CMoney
9月15日成交量前十大ETF。資料來源：CMoney

台股9月15日開走低，終場下跌117.48點，跌幅0.46%，收在25357.16點。上市櫃的301檔ETF中，單日成交量最大是即將配息的群益台灣精選高息ETF（00919），以17.4萬張為所有ETF中的人氣成交王。整體來看，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中，00919、00878兩大國民高息ETF都上榜，顯示出投資人對台股高息ETF越跌越買的意願。

法人表示，台股高息ETF受投資人喜愛原因在於穩定配息機制，雖然今年來台股高息ETF吹起降息風，但調降幅度不大，00919也因連續十季維持年化配息率10%以上，不論是在規模及受益人數都創下新高，顯示出，大盤高檔之際，穩健型投資人還是偏好穩定配息的ETF。此外，市場震盪，高息資產具備易漲抗跌的特性以及息收保護，適合作為穩健投資以及逢低分批布局的好投資工具。

00919基金經理人謝明志表示，國人熱愛台股ETF是因為其波動度相對個股與大盤來的低，更是存股族投資人長期穩健投資的好選擇。台股高股息ETF的特性偏向高配息兼具成長性的股票，涵蓋全產業配置能兼顧多元產業紅利，惟市場資金若大舉向特定族群靠攏，高股息ETF的投資人往往需具備較長的投資耐心。台股近期雖然持續創新高，不過考量接下來大盤呈現區間波動可能性偏高。穩健型的投資人，可將部分獲利實現的資金布局高息ETF。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF 台股

延伸閱讀

台積除息 市場看好填息…台股觀望味濃

外資買超台股金額居亞洲之冠 Fed 本周決策牽動後市

14檔台股基金淨值飆 展現抗跌優勢 群益馬拉松表現亮眼

高息商品 國人追捧

相關新聞

債券ETF 可找券商下單

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除廣為人知的股票ETF外，其實債...

資金奔向美股 ETF 搭上 AI 領頭羊成長列車

全球本周迎來「超級央行周」，包括加拿大、英國、日本與台灣等逾十國央行將陸續公布貨幣政策決策。法人表示，在利率周期轉折與A...

九檔 ETF 績效傲人 今年來期元大道瓊白銀37.4%漲幅居冠

全球股市呈現高檔震盪，美股漲跌互見，台股昨（15）日則拉回整理，不過，共計仍有27檔ETF市價創新高，其中，九檔ETF今...

高息商品 國人追捧

台股近日震盪，觀察目前上市櫃的301檔ETF交易情況，前十大熱門ETF中，台股ETF就占四席，其中群益台灣精選高息（00...

富邦00983D 明天開募

在多變的國際局勢與經濟環境下，全球債券市場持續展現韌性。根據最新觀察，全球經濟成長呈現溫和減速，並伴隨明顯的區域分化現象...

證交所：3檔公債、投等債ETF上市 股票ETF外投資選擇

在局勢多變的金融市場中，如何穩健地累積資產，是每位投資人關切的議題。臺灣證券交易所表示，除了廣為人知的股票ETF外，其實...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。