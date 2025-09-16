國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控（2882）與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降息空間，美國一旦進入降息循環，美元轉弱在所難免，將牽動亞洲貨幣走勢，新台幣也可能面臨升值壓力；房市方面，央行需見土建融放款集中度下降才有鬆綁限貸令的機會。

央行將召開理監事會議，國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，台灣央行將獨立決策，不見得跟著美國走，以今年台灣GDP有4%以上、通膨不到2%來看，並無降息空間，因此預期央行此次會議針對利率政策將按兵不動，若要啟動降息，需同時符合經濟成長率連二季負成長，以及通膨率壓力下降等兩大條件，也就是一般市場上定義的經濟衰退，央行才會考慮降息。

至於匯率走勢，徐之強指出，美國降息將縮小與亞洲國家的利差，加上台灣7、8月出口表現亮眼，出口商為避免未來新台幣升值帶來損失，恐出現拋匯潮，使新台幣走強。不過，仍需觀察人民幣、日元等主要亞幣兌美元走勢，若亞幣整體升幅有限，新台幣也難以一枝獨秀大幅升值，加上美元弱勢可能吸引投資人買進美元資產，也是支撐美元升值的因素，視哪一力道較強勢而影響匯率走勢。

房市方面，徐之強認為，央行會在去年9月祭出第七波信用管制措施，主因是台灣放款太集中在土建融，目前可觀察到房價有稍微壓抑，不像去年大幅飆升；至於明年會不會解除限貸令，要視明年金融放款集中情形和景氣狀況而定。