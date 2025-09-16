快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

小心金融歧視／專家提出解方 可依風險訂價

經濟日報／ 記者林安妮／台北報導

政大風險管理與保險學系教授林建智表示，從保險學理論來看，「商業保險」是經由風險分類來區隔族群，提供商品給一群具有同質性危險的人，他們貢獻的保費能對應相似的風險，「如果你跟這群人不像，就不能進來」。

試想，如果這一族群裡有個明顯高風險的人，卻能搭便車享受很低的保費，這就不符合商品設計的初衷。

他說，英國保險界傳奇人物休斯有一句名言：「任何風險，只要有合理價格，都是可以承保的，」關鍵是「價格」。

從過去到現在，保險公司通常會根據風險分類，把被保人分成標準體、弱體或是拒保體。標準體有其相應的保費；風險高的弱體，則可透過加費買到保險；拒保體就好比有保險公司會拉一條75歲的年齡線，超過就不保了。

但是時代在變，「假設今天一個75歲銀髮族，身體還是健康，保險公司能不能接受他提供體檢或是科技載具的數據，來計算他的加費？」甚至，保險公司在高齡化少子化社會裡，應換個思維，像是延長拒保體年齡，80歲以上者才拒保，或是把75歲到80歲當弱體保險，甚至乾脆不要有拒保體，讓市場機制來決定要加多少保費。

他說，之所以會有70歲或75歲的年齡拒保線，「那是過去數據呈現的結果，」現在台灣都已進入超高齡社會了，不論是金管會的商品審查準則，或是保險業內規，都應該多看一些數據。

保險 保費 商品

延伸閱讀

影／高雄傍晚天空上演驚人閃電秀 氣象專家揭露這原因造成

韓迷「台灣感性」 專家：愈在地愈國際 旅遊趨勢轉向當地庶民生活

0050、006208該存哪個好？專家建議「兩個都存」：最大程度免繳二代健保

歐記健保補貼12月底到期 3口之家恐從每月278元飆漲至1800元

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

小心金融歧視／日常的歧視最難防

有些歧視顯而易見，有些不易察覺，甚至被歧視了也不自知。台灣常見的金融歧視類型如下，你能辨識出幾種？

小心金融歧視／銀行公平待客 仍有不足

這幾年，金管會與金融機構都相當重視公平待客，但是公平待客與反歧視，仍有概念上的差異。

小心金融歧視／保險孤兒遭拒 撕不掉的歧視標籤

「我十年前生病，之後康復，現在可以跑完半馬、騎（單車）完一日北高，但是卻買不到任何保險，」立委黃珊珊說，人生一次罹癌，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。