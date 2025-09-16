小心金融歧視／專家提出解方 可依風險訂價

政大風險管理與保險學系教授林建智表示，從保險學理論來看，「商業保險」是經由風險分類來區隔族群，提供商品給一群具有同質性危險的人，他們貢獻的保費能對應相似的風險，「如果你跟這群人不像，就不能進來」。

試想，如果這一族群裡有個明顯高風險的人，卻能搭便車享受很低的保費，這就不符合商品設計的初衷。

他說，英國保險界傳奇人物休斯有一句名言：「任何風險，只要有合理價格，都是可以承保的，」關鍵是「價格」。

從過去到現在，保險公司通常會根據風險分類，把被保人分成標準體、弱體或是拒保體。標準體有其相應的保費；風險高的弱體，則可透過加費買到保險；拒保體就好比有保險公司會拉一條75歲的年齡線，超過就不保了。

但是時代在變，「假設今天一個75歲銀髮族，身體還是健康，保險公司能不能接受他提供體檢或是科技載具的數據，來計算他的加費？」甚至，保險公司在高齡化少子化社會裡，應換個思維，像是延長拒保體年齡，80歲以上者才拒保，或是把75歲到80歲當弱體保險，甚至乾脆不要有拒保體，讓市場機制來決定要加多少保費。

他說，之所以會有70歲或75歲的年齡拒保線，「那是過去數據呈現的結果，」現在台灣都已進入超高齡社會了，不論是金管會的商品審查準則，或是保險業內規，都應該多看一些數據。