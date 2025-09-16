小心金融歧視／保險基因檢測 未審先判

快訊

經濟日報／ 記者邱金蘭／台北報導

基因檢測已廣泛用於新生兒篩檢、遺傳性癌症風險評估等，但不少人擔心如果做了基因檢測，並告知保險公司，會有拒保或提高保費風險，如果不說，又怕日後理賠有爭議。不少人有基因檢測恐懼，實際上也反映了台灣這些年潛藏的「基因歧視」。

新光人壽副總廖晨旭表示，通常基因檢測資訊有兩種，一種是「診斷性基因資訊」（Diagnostic Genetic

Information），例如民眾被診斷出有遺傳疾病，為了得到更好治療去做基因檢測，「如果已罹病，投保時必須告知，較不易有爭議」。

另一種是「預測性基因資訊」（Predictive Genetic Information），民眾通常會收到基因檢測結果帶有特定基因，罹患相關疾病風險較高，但這不等於一定會罹病；基因是與生俱來，若因此遭拒保或提高保費，形同對基因的歧視，目前這類型爭議最大。

廖晨旭說，預測性基因檢測，不是目前的法定告知事項，保戶投保時，沒有說，也不會有告知義務問題。尤其台灣壽險市場高度競爭，不會有業者敢強制要求投保時要檢附基因檢測資訊。

不過，投保後，保險公司若得知保戶二年內基於健檢異常而做了基因檢測，事後理賠時是否有爭議，就無人敢保證了。畢竟目前國內對基因檢測並無規範，只有在2012年金管會曾發函，要求保險公司商品設計時，契約條款應明定新生兒篩檢的相關疾病排除等待期間規範；以及對於新生兒篩檢結果「陽性」者，應視個別被保險人複檢情況及醫學專業考量，採延期承保或為其他適當方式處理，不宜逕行拒保，避免影響新生兒投保權益。

但對於一般的基因檢測，則沒有規定；從金融評議中心評議案件來看，金管會有規定的新生兒篩檢，都還是有不少理賠爭議了，更何況並沒有規範的基因檢測。

至於，民眾投保時若主動告知預測性基因資訊，保險公司會不會拒保？日後理賠會不會有爭議？金管會並未正面作答，僅強調，預測性基因資訊，並非法定告知事項。而對保險公司來說，最怕的是民眾做了基因檢測，發現罹患某種疾病風險偏高，趕快去投保，也不告訴保險公司，這種「逆選擇」，會讓保險公司的經營風險升高。逆選擇是指在資訊不對稱下，風險或品質較差的一方較有動機參與交易，導致優質者退出、劣質者留在市場，降低市場效率。

廖晨旭說，法國、德國、加拿大、英國等已開發國家，均禁止保險業要求提供或使用基因檢測資料進行核保；美國《基因資訊不歧視法》也禁止健康保險業者使用基因資訊，但尚不適用於壽險。原因包括，基因資訊屬高敏感個資，容易成為歧視來源；使用基因資料恐導致「預測性歧視」，造成「基因恐懼」情緒等。

中正大學法律系副教授洪令家表示，金融評議中心的案件都只是冰山一角，如果主管機關能有明確規範，應有定紛止爭作用，業者也能有所遵循。

