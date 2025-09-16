小心金融歧視／銀行公平待客 仍有不足

快訊

經濟日報／ 記者邱金蘭仝澤蓉／台北報導

這幾年，金管會與金融機構都相當重視公平待客，但是公平待客與反歧視，仍有概念上的差異。

新光人壽副總廖晨旭解釋，公平待客旨在確保所有人進入金融大廳時，能獲一致性、合理性與尊重的待遇，這當中包括了資訊對稱、合理價格與善意對待。若是保險公司未揭露投資型保單的風險，就推銷給年長客戶，即不符合公平待客原則。反歧視概念，則是禁止一切基於「受保護特徵」（Protected Characteristics），例如種族、性別、年齡、健康狀況、基因特徵等而來的不公平對待。

這些受保護特徵通常是由法律特別標誌，嚴禁歧視，例如， 公司不得因性傾向拒絕錄取求職者，銀行也不得因種族理由拒絕民眾開戶。

實務上，有些金融機構會針對不同客群，提供不同商品，像是海外結構型商品等高風險商品，就限定一定條件的專業投資人才能投資。

「這不是歧視，而是基於保護投資人的商品差異化或考慮產品適合度。」政大風險管理與保險學系教授林建智說，歧視是指給相同背景的人，差別或排他性待遇。

不過，若限制是基於保護，像是法規限制高齡者駕車，或是要求某些金融商品只能開放給高資產客戶投資，「這是從保護觀點來看，如果連一般人或『信用小白』也開放來買，風險會很高，會害人家誤入歧途。」林建智說。

值得注意的是，像是高齡者到銀行辦事，常要面對行員不少「關懷提問」，有人會不自在，甚至還有金融機構特別設立友善高齡、無障礙櫃檯，在第一線就將這些族群標記出來，這樣算是貼心服務，還是歧視？

廖晨旭表示，「如果貼標籤、差異化的目的，是要給他更多協助、對他是好的，就不叫歧視。」

