小心金融歧視／保險孤兒遭拒 撕不掉的歧視標籤

「我十年前生病，之後康復，現在可以跑完半馬、騎（單車）完一日北高，但是卻買不到任何保險，」立委黃珊珊說，人生一次罹癌，讓她變成保險孤兒，之前有地方政府要幫鄰長買團體意外險，卻因鄰長多是年長者而被拒保，「有鄰長就是在做里民服務時從椅子上摔下來，沒有保險撐住他，這些都是金融歧視」。

過去十年來，反歧視運動在海外鋪天蓋地展開，包括歐美等地的金融監理機關，也不時揮動反歧視長鞭，守護消費者權益與人性尊嚴。去年，行政院提出《反歧視法》草案，讓台灣有了法制化的起點，但是，此刻台灣的金融歧視問題，仍是無所不在。

高齡不保成常態

金融歧視就像一把利刃，時而沿著性別、年齡、國籍與種族一刀切，有時也沿著身心障礙、健康狀況、職業或社經地位區別對待。即便當過首都副市長，也是現任立委的黃珊珊都難以倖免，甚至，有些隱蔽的歧視，如AI時代裡的演算法歧視，當事人就算受害了也不自知。

年齡與性別，是保險公司最常出現的歧視類型。上班族林小姐提到，公司團保便宜實惠，可惜爸媽到了75歲，就會被剔除。

新光人壽副總廖晨旭也以性別為例，「在台灣，女性車主保費較低、男性車主高，很多人就把車子登記太太名下，開車人卻是先生。」在國內，商業保險以性別、年齡劃界定價，不過，歐盟自2012年起，就禁止以「性別」做為定價依據。

廖晨旭反思，集體的風險數據，對應到個人都貼切嗎？年輕駕駛保費高、高齡者投保健康險時，經常被拒保或被加費，他們的風險真的比較高嗎？即便不是從反歧視角度看問題，在商言商，以年齡一刀切的作法，到底好不好？

黃珊珊說，有些單親媽媽，以及沒有穩定收入的日薪族、金融小白等弱勢族群去銀行貸款，可能會被拒貸，或要求較多的擔保品、較高的利率，他們無法循正當管道借錢，只好跟貸款公司或融資公司借錢，讓人生掉入黑洞，這些都是金融歧視造成讓人意想不到的後果。

歐美關注健康權

此外，像是原住民跟銀行借貸、國際移工要求開戶，遠比一般人難；建築工人的保費，經常高於辦公室職員；帶著遺傳性癌症基因者，投保時也會被拒，這些因「高風險」受累的族群，或因種族、國籍、職業、社經地位，乃至基因受到排擠，難道沒有更好的方法，在風險控管與金融服務機會之間，取得平衡？

曾任金融評議中心總經理的中正大學法律系副教授洪令家提到，評議中心曾處理一個「很瞎」的案例：保戶20年前曾有憂鬱症，後來診斷出癌症，保險公司竟以保戶曾有憂鬱症卻未告知為由不賠，「20年前有憂鬱症，就一定會導致癌症嗎？這是對個人健康的歧視。」洪令家說。

健康狀況歧視涉及「健康權」與「醫療平權」，歐美國家對這類歧視日益關注。

2019年，台灣通過《同志婚姻法》，本以為國內對於性別議題，會更採取包容態度，但實務上，跨性別者在台灣做了性別重置手術，原先投保的保險卻可能以「沒有醫療必要性」拒絕理賠。

廖晨旭說，以國外文獻來看，會認為這是必要且正當的醫療，不能等同為選擇性或美容性處置，但是在台灣，各公司見解不一，「歐美許多地區已禁止這類性傾向的歧視行為，並強調保險應性別友善，但是台灣，才剛起步。」



