快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

彰銀獲永續行動獎六殊榮

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
彰化銀行以「綠色金融、低碳永續與公益共好」獲頒台灣永續行動獎六項殊榮，由副總經理陳瑞珍（中）代表領獎，左為財政部常務次長謝鈴媛，右為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。彰化銀行／提供
彰化銀行以「綠色金融、低碳永續與公益共好」獲頒台灣永續行動獎六項殊榮，由副總經理陳瑞珍（中）代表領獎，左為財政部常務次長謝鈴媛，右為台灣永續能源研究基金會董事長簡又新。彰化銀行／提供

財團法人台灣永續能源研究基金會於11日舉辦「2025亞太永續博覽會開幕式暨頒獎典禮」，彰化銀行（2801）獲頒「台灣永續行動獎」一金、四銀及一銅六項殊榮，由副總經理陳瑞珍代表領獎，展現彰銀實踐聯合國永續發展目標（SDGs）之卓越成果。

彰銀以六項永續行動方案脫穎而出，方案成果展現回饋社會與環境的具體效益，在永續城鄉面向，彰銀以「綠色金融實現永續城市」方案榮獲「金獎」，該方案結合信託與建經公司啟動「自主都更業務推展機制」，為客戶提供一站式解決方案，協助海砂屋、危險與老舊等建築居民解決居住安全疑慮。

彰銀以終結貧窮為核心，「保險暖心 公益永續」方案獲頒「銀獎」，透過捐贈微型保險保費、深化偏鄉金融教育、推出永續保險商品與友善服務，有效強化高齡與弱勢族群的保障。

此外，彰銀的「攜手共築低碳未來」方案獲得氣候行動領域「銀獎」肯定，全面導入碳盤查機制並制定具體減碳路徑，從內部營運排碳管理擴增至投融資客戶碳排對環境的影響，發揮金融影響力創造產業減碳及轉型契機，共同提升整體價值鏈因應氣候變遷的韌性與能力。

在多元夥伴關係面向，彰銀以「綠建築x永續幸福家園」及「驅動食時綠生活」方案獲得雙「銀獎」殊榮。「綠建築x永續幸福家園」積極推動客戶購置綠建築的土建融資，將綠建築理念融入自有行舍，北門分行與天津街宿舍均已取得銀級綠建築標章。

「驅動食時綠生活」方案則善用TWQR「台灣Pay」助力傳統市場、夜市等多元場域推動數位轉型，與線上點餐平台「早點Morning」輔導店家取得環境部認證的「淨零綠生活環保餐廳」。

在性別平權議題上，彰銀與金融研訓院合作推動的「金融共好公益計畫」獲「銅獎」肯定，該計畫培訓自家行員成為「CoCo老師」，帶領彰化縣國小學童建立正確金錢觀念、聰明消費習慣、家庭理財知識及防詐觀念。

彰銀 綠建築 微型保險

延伸閱讀

國光客運停駛退出西螺轉運站 民眾抱怨立委邀公路局提對策

桃機北跑道11月夜間歲修 估10工作天完成、不影響航班起降

台股降溫！輝達「冷革命3.0」添暖 雙鴻領散熱族群續漲

TPASS南嘉台鐵通勤月票今上線 黃偉哲：開啟嘉南生活圈公共運輸新時代

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

小心金融歧視／日常的歧視最難防

有些歧視顯而易見，有些不易察覺，甚至被歧視了也不自知。台灣常見的金融歧視類型如下，你能辨識出幾種？

小心金融歧視／銀行公平待客 仍有不足

這幾年，金管會與金融機構都相當重視公平待客，但是公平待客與反歧視，仍有概念上的差異。

小心金融歧視／保險孤兒遭拒 撕不掉的歧視標籤

「我十年前生病，之後康復，現在可以跑完半馬、騎（單車）完一日北高，但是卻買不到任何保險，」立委黃珊珊說，人生一次罹癌，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。