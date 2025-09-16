國泰金蟬聯 TCFD 報告大獎

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」獲獎名單，國泰金控（2882）以《2023年氣候暨自然報告書》再度榮獲「年度TCFD報告」大獎 ，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。此外最新發表的《2024年氣候暨自然報告書》亦持續領先台灣業界導入轉型計畫工作小組發布《TPT揭露框架》，國泰不斷以前瞻風險管理思維，落實在永續行動與揭露品質，獲得國際高度肯定。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，「極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續亟需更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將『氣候』列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。」

自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方《2022 Status Report》 收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時《2022年氣候策略暨自然風險管理報告書》、《2023年氣候暨自然報告書》接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構，這項肯定是榮耀更是不斷躍進的驅動力。

此外，蔡宏圖亦指出，國泰積極參與各項國際倡議，以去年第四度參與聯合國氣候峰會（COP）為例，再次受邀於世界氣候基金會主辦之「世界氣候峰會」（World Climate Summit, WCS）發表開場演說，分享國泰以金融力量推動產業低碳轉型的實戰經驗與前瞻洞察，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰，攜手各界尋求務實且具影響力的氣候解方，實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的承諾與期許。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的《2024年氣候暨自然報告書》中，進一步強化各項管理作為，持續強化風險治理機制，善用金融影響力，積極引領產業重視低碳轉型與環境永續。