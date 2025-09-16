快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

國泰金蟬聯 TCFD 報告大獎

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導
國泰金控由董事長蔡宏圖領軍，連二年獲《環境金融》TCFD年度報告大獎，為亞洲首家企業獲此殊榮。國泰金控／提供
國泰金控由董事長蔡宏圖領軍，連二年獲《環境金融》TCFD年度報告大獎，為亞洲首家企業獲此殊榮。國泰金控／提供

全球知名永續投資新聞與數據分析機構《環境金融》（Environmental Finance）最新公布「2025年永續投資獎」獲獎名單，國泰金控（2882）以《2023年氣候暨自然報告書》再度榮獲「年度TCFD報告」大獎 ，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構。此外最新發表的《2024年氣候暨自然報告書》亦持續領先台灣業界導入轉型計畫工作小組發布《TPT揭露框架》，國泰不斷以前瞻風險管理思維，落實在永續行動與揭露品質，獲得國際高度肯定。

國泰金控董事長蔡宏圖表示，「極端氣候加劇自然災害的風險，今年初美國加州即歷經史上最嚴重的野火災情，再次警醒極端氣候與環境永續亟需更為全面的因應策略。國泰長期深耕永續金融，並將『氣候』列為永續策略發展的三大主軸之一，積極推動氣候與自然領域的發展藍圖。」

自2018年國泰積極響應氣候相關財務揭露倡議，持續深化氣候風險管理與揭露機制，2021年「國泰金控風險管理揭露」榮獲TCFD官方《2022 Status Report》 收錄，成為台灣首家入選為國際典範案例的金融機構，同時《2022年氣候策略暨自然風險管理報告書》、《2023年氣候暨自然報告書》接連榮獲「年度TCFD報告」大獎肯定，成為亞洲首家連續兩年獲得此殊榮的金融機構，這項肯定是榮耀更是不斷躍進的驅動力。

此外，蔡宏圖亦指出，國泰積極參與各項國際倡議，以去年第四度參與聯合國氣候峰會（COP）為例，再次受邀於世界氣候基金會主辦之「世界氣候峰會」（World Climate Summit, WCS）發表開場演說，分享國泰以金融力量推動產業低碳轉型的實戰經驗與前瞻洞察，與國際共同面對氣候變遷之關鍵挑戰，攜手各界尋求務實且具影響力的氣候解方，實踐「BETTER TOGETHER共創更好」的承諾與期許。

國泰金控2024年更創金融業先例，設立「氣候長」職位，由風控長黃景祿兼任，系統整合氣候策略與風險治理機制，並在最新發布的《2024年氣候暨自然報告書》中，進一步強化各項管理作為，持續強化風險治理機制，善用金融影響力，積極引領產業重視低碳轉型與環境永續。

國泰金控

延伸閱讀

台灣明年有條件降息？ 國泰台大團隊揭兩大關鍵

最牛一輪／雙鴻吸睛 國泰52拉風

國泰兒童繪畫比賽台中登場 親子戶外寫生描繪永續美麗家園

國泰金永續行動績優

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

小心金融歧視／日常的歧視最難防

有些歧視顯而易見，有些不易察覺，甚至被歧視了也不自知。台灣常見的金融歧視類型如下，你能辨識出幾種？

小心金融歧視／銀行公平待客 仍有不足

這幾年，金管會與金融機構都相當重視公平待客，但是公平待客與反歧視，仍有概念上的差異。

小心金融歧視／保險孤兒遭拒 撕不掉的歧視標籤

「我十年前生病，之後康復，現在可以跑完半馬、騎（單車）完一日北高，但是卻買不到任何保險，」立委黃珊珊說，人生一次罹癌，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。