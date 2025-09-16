美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

純網銀將來銀行推出美元定存年利率最高上看12％的限時高利率優惠，王道、滙豐銀則上看10% ，台新銀行也有最高8％的美元定存利率，其他如匯豐銀、北富銀、中信銀和凱基銀最高都有5％至7％之間，優惠僅截至9月底止。

銀行美元定存高利方案比較

純網銀將來銀行此次祭出全市場最高的美元定存利率，最高可達年息12％，新戶開立帳戶即可享台幣與美元定存雙享12％優利；既有戶若加開外幣帳戶，也可承作8％的1個月期美元定存，每人上限1萬美元。若已有美元帳戶並匯入新資金，則有6％的3個月定存利率，金額無上限。

台新銀行「匯好利2」專案強調短天期、高報酬，針對單筆美元定存提供階梯式優利方案，單筆5萬美元以上14天期定存，年息達8％；1萬至5萬美元則為7％；1,000至1萬美元則享6％，承作通路僅限網銀與行動銀行，且須以新台幣扣款換匯，適合具備大額資金、且能靈活操作的投資人。

外銀滙豐銀行提供的美元定存方案鎖定高資產新戶，利率採分級制。若資產達等值新台幣3,000萬元以上的新戶，美元5個月定存最高可享7％；其餘「卓越理財」新戶則介於6％至6.6％。此外，滙豐另推7天期「匯轉高利」方案，年息最高達10％，但須以非美元資金換匯承作，單筆最低3萬美元，每人上限200萬美元。

王道銀行針對新戶推出美元定存優惠，自即日起至9月30日止，首次開立王道銀行存款帳戶之新戶，自成功開戶日起至10月31日止，可享美元定存一個月期優惠年利率10%，單筆起存金額為美元1,000元（含），單筆上限為美元1萬元（含），每人限存一筆。

台北富邦銀行主打數位用戶和理財客戶，透過Fubon+ App定存美元14天期，單筆1,000美元以上可享年息5.5％；若為臨櫃新資金承作，1個月期也有5.2％，但僅限理財會員，金額門檻達10萬美元以上。

凱基銀行「美利自由式」活動主打大額資金客戶，美元3個月定存新資金方案利率為5％，新戶可加碼至5.25％，單筆承作門檻為100萬美元。若金額落在10萬至100萬美元，利率則為4.85％至5.1％；3 萬美元以上則為3.85％至4.15％，承作通路以分行臨櫃或客服為主。