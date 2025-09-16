臺銀：美降息將推升金價

快訊

經濟日報／ 記者黃登榆任珮云／台北報導

金價格上周來到每英兩3,674美元歷史新高，臺灣銀行表示，本周美國聯準會（Fed）預期至少降低1碼，若會後Fed主席鮑爾談話偏鴿，使得今年降息幅度更大，有機會激勵金價挑戰歷史高檔，反之則可能會回測3,600美元整數關卡。法國巴黎銀行則看好未來一年，金價上看4,000美元大關。

臺銀表示，上周因日本與法國政治動盪、美國非農就業人口下調、投資人預期Fed年內可能多次降息等因素鼓舞金價漲至3,674美元再度推升歷史高位，但是高檔賣壓不輕。另外，美國與其他國家談判出現進展，加上本周為超級央行周，追價買盤漸趨觀望使金價拉回，全周呈現上漲後區間震盪走勢。

臺銀認為，若無意外Fed本周至少降息1碼，會後若鮑爾談話內容較為偏鴿，投資人將樂觀看待美國今年降息幅度有望提高至3碼甚至更多，有機會激勵金價重啟漲勢挑戰歷史高點3,674美元，反之可能使失望賣壓出籠而回檔測試3,600美元整數價位。

法巴銀指出，金價的漲勢主要來自四大因素支撐，首先，美國就業數據疲弱，市場對聯準會降息的預期升高，推動避險資金湧入金市；其次，地緣政治與財政不確定性加劇，使市場尋求避險資產；第三，全球央行積極增持黃金，以分散美元資產風險；第四，在降息環境下美元走弱，低利率有利於黃金與白銀等無息資產走強。

降息 金價 美國聯準會

