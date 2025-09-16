中信銀8月刷卡額稱冠

前六大發卡銀行8月總簽帳金額為2,866.8億元，中國信託信用卡8月簽帳金額再躍居冠軍，8月簽帳金額達669億元，較去年同期成長10%；國泰世華銀行以650.6億元摘下亞軍，而玉山銀行在8月簽帳金額478.4億元擠下北富銀，摘下季軍成為第三大簽帳金額發卡行。 在單月發卡方面，中信銀單月新發卡達22.5萬卡，亦奪下發卡王寶座。

中信銀信用卡今年前八月合計簽帳金額為5,800億元，較去年同期成長8%。中信銀8月單月發卡量為22.5萬卡，主要來自「中國信託uniopen聯名卡」，該產品為中國信託銀行攜手統一企業集團，雙強結盟跨品牌聯手，預計首年將會達到100萬卡目標。

國泰世華8月月簽帳金額逾650億元年增8%，成長主因為暑假期間旅遊、餐飲、購物消費需求增加，帶動簽帳成長；累計前八月簽帳金額約5,539億元，年成長率達雙位數。

玉山信用卡8月流通卡數880萬張，年增19.5%，有效卡數為543萬張，年增12.1%，8月新發卡數為13.4萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

北富銀8月刷卡量成長主要來自於海外消費及量販賣場，二大類別消費占比近四成。