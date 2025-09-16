快訊

陽光行動／顧失智母親近20年 張善政：痛苦漫長的告別

美中談判順利、等待Fed降息…史指首登6600點 那指同創新高

中信銀8月刷卡額稱冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

前六大發卡銀行8月總簽帳金額為2,866.8億元，中國信託信用卡8月簽帳金額再躍居冠軍，8月簽帳金額達669億元，較去年同期成長10%；國泰世華銀行以650.6億元摘下亞軍，而玉山銀行在8月簽帳金額478.4億元擠下北富銀，摘下季軍成為第三大簽帳金額發卡行。 在單月發卡方面，中信銀單月新發卡達22.5萬卡，亦奪下發卡王寶座。

中信銀信用卡今年前八月合計簽帳金額為5,800億元，較去年同期成長8%。中信銀8月單月發卡量為22.5萬卡，主要來自「中國信託uniopen聯名卡」，該產品為中國信託銀行攜手統一企業集團，雙強結盟跨品牌聯手，預計首年將會達到100萬卡目標。

國泰世華8月月簽帳金額逾650億元年增8%，成長主因為暑假期間旅遊、餐飲、購物消費需求增加，帶動簽帳成長；累計前八月簽帳金額約5,539億元，年成長率達雙位數。

玉山信用卡8月流通卡數880萬張，年增19.5%，有效卡數為543萬張，年增12.1%，8月新發卡數為13.4萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear等。

北富銀8月刷卡量成長主要來自於海外消費及量販賣場，二大類別消費占比近四成。

中信銀 中國信託 玉山銀行

延伸閱讀

5大發卡銀行8月刷卡額出爐 中信銀669億奪冠

中國8月工業增加值5.2% 創近一年以來最低增速

大陸8月工業按年增5.2%消費增3.4% 均低於預期

中信金奪永續行動獎

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

美元定存 將來銀推出限時高利優惠…年息喊到12%

美國聯準會9月將啟動降息循環，隨著美元走勢出現轉折，國銀嗅到投資人對美元資產需求升溫，紛紛推出美元定存高利專案搶市。

國泰台大團隊解析 今年沒有降息空間

超級央行周登場，國泰金控與台灣大學產學合作團隊預期，聯準會最快在9月啟動降息，年底前可能調降2到3碼，台灣央行今年則無降...

小心金融歧視／日常的歧視最難防

有些歧視顯而易見，有些不易察覺，甚至被歧視了也不自知。台灣常見的金融歧視類型如下，你能辨識出幾種？

小心金融歧視／銀行公平待客 仍有不足

這幾年，金管會與金融機構都相當重視公平待客，但是公平待客與反歧視，仍有概念上的差異。

小心金融歧視／保險孤兒遭拒 撕不掉的歧視標籤

「我十年前生病，之後康復，現在可以跑完半馬、騎（單車）完一日北高，但是卻買不到任何保險，」立委黃珊珊說，人生一次罹癌，讓...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。