市占衝破五成！行庫新青安房貸撐場 為何卻最辛酸？

新青安房貸讓八大行庫市占睽違16年後，再度衝破五成，看似重掌市場兵符，卻是吃力不討好的苦差事。行庫圈坦言，房貸量能雖暴衝，但利差微薄、資本效率低落，還因補貼半碼犧牲獲利，讓行庫成了「表面贏家、實際苦主」。

由八大行庫承辦的新青安，被視為「三年的獨門生意」。據金管會統計，7月底八行庫房貸總餘額5兆6,927億元，占全體國銀的50.36%，連三個月穩站五成以上，市場預期在排除不動產放款天條後，行庫市占仍將居高不下。

進一步觀察房貸前十大銀行，版圖洗牌清晰可見。「公股進、民營退」成為主旋律。

2023年底，老三中信銀房貸量僅比老二台銀少257億元，差距史上最小。但新青安一出，民營銀行節節敗退：2024年底，中信銀與台銀差距擴大到1,762億元。2025年7月底與台銀差距已達1,963億元，落差越拉越大。

後五名的更替最為劇烈。過去排名第六、第八的國泰世華與玉山銀，7月底分別退到第八與第九；華南與第一銀則趁勢竄升，連彰銀也首度擠進前十大。

據金管會統計，今年前七月，華南銀房貸量已大減200億元，國泰世華更大砍239億元，突顯民營銀行急流湧退，行庫卻因背負新青安使命而「進退失據」。

行庫圈坦言，新青安雖帶來市占榮景，卻也形成三大壓力：一是大量貸款占據72-2條不動產放款額度，擠壓其他業務；二是低利貸款拉低資本運用效率；三是行庫還得自行吸收半碼利差，利息收入被稀釋。如今金管會開放排除72-2條，僅解決額度問題，卻無法改變「量增利不增」的宿命。