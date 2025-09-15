快訊

iPhone Air限用eSIM！3大電信「免費」申請規則一次看 這家可網路申辦

台電林口電廠2號機組故障 確定今天無法修好

川普：美中最新經貿會談超順利 周五和習近平通話

市占衝破五成！行庫新青安房貸撐場 為何卻最辛酸？

經濟日報／ 記者廖珮君／台北即時報導
新青安房貸讓八大行庫市占睽違16年後，再度衝破五成。圖／聯合報系資料照片
新青安房貸讓八大行庫市占睽違16年後，再度衝破五成。圖／聯合報系資料照片

新青安房貸讓八大行庫市占睽違16年後，再度衝破五成，看似重掌市場兵符，卻是吃力不討好的苦差事。行庫圈坦言，房貸量能雖暴衝，但利差微薄、資本效率低落，還因補貼半碼犧牲獲利，讓行庫成了「表面贏家、實際苦主」。

由八大行庫承辦的新青安，被視為「三年的獨門生意」。據金管會統計，7月底八行庫房貸總餘額5兆6,927億元，占全體國銀的50.36%，連三個月穩站五成以上，市場預期在排除不動產放款天條後，行庫市占仍將居高不下。

進一步觀察房貸前十大銀行，版圖洗牌清晰可見。「公股進、民營退」成為主旋律。

2023年底，老三中信銀房貸量僅比老二台銀少257億元，差距史上最小。但新青安一出，民營銀行節節敗退：2024年底，中信銀與台銀差距擴大到1,762億元。2025年7月底與台銀差距已達1,963億元，落差越拉越大。

後五名的更替最為劇烈。過去排名第六、第八的國泰世華與玉山銀，7月底分別退到第八與第九；華南與第一銀則趁勢竄升，連彰銀也首度擠進前十大。

據金管會統計，今年前七月，華南銀房貸量已大減200億元，國泰世華更大砍239億元，突顯民營銀行急流湧退，行庫卻因背負新青安使命而「進退失據」。

行庫圈坦言，新青安雖帶來市占榮景，卻也形成三大壓力：一是大量貸款占據72-2條不動產放款額度，擠壓其他業務；二是低利貸款拉低資本運用效率；三是行庫還得自行吸收半碼利差，利息收入被稀釋。如今金管會開放排除72-2條，僅解決額度問題，卻無法改變「量增利不增」的宿命。

中信銀 國泰世華 新青安房貸

延伸閱讀

5大發卡銀行8月刷卡額出爐 中信銀669億奪冠

台股站上2萬5！高資產族出來看房了 建商：房市慢慢在解凍

水龍頭開了水不夠？ 新青安豁免天條、傳央行再鬆手「計算放款集中度」

新青安鬆綁效應 恐難為房市注入活水！年輕人「看得到、吃不到」背後2原因

相關新聞

獨／銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長

據了解，金管會銀行局副局長侯立洋將轉戰海外信保基金，出任海外信保基金董事長，相關人事案將在近期內正式對外發布。

超級央行週登場 新台幣貶翻升收30.228元

超級央行週登場，市場緊盯美國聯準會降息策略以及會後聲明，觀望氣氛轉濃，不過新台幣由貶翻升，收盤收在30.228元，小升1...

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

5大發卡銀行8月刷卡額出爐 中信銀669億奪冠

受惠暑假旅遊熱潮與餐飲、購物商機，5大發行信用卡銀行8月簽帳金額達新台幣2662.31億元，年增4.19%。其中，中信銀...

產險業者提醒「新手駕駛」不心慌 三步驟學會行車防禦術

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今...

今明年兩樣情 國泰金調高今年經濟成長率預測到4.5% 明年則下探2%

國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，最新研究顯示，受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。