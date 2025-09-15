安聯人壽：暫無損率逾100%保單 看好投資型商品動能

快訊

中央社／ 台北15日電

外界關注保險業實支實付醫療險調漲議題，安聯人壽今天表示，後續也會進一步來審視規範看是否需要調整，目前安聯人壽暫無損失率超過100%的保單，尚在可控範圍；台灣經濟表現很好，持續看好投資型保單銷售動能。

台灣2025年邁向超高齡社會，失智症盛行率也將攀高，根據衛福部資料，未來20年台灣平均每30分鐘就會新增1名失智症患者。安聯人壽自2006年起，攜手天主教失智老人基金會，展開年度各項「失智預防」的倡議與推廣行動，安聯人壽今天再度跟天主教失智老人基金會攜手啟動第18屆失智老人募款活動。

安聯人壽總經理羅偉睿（Joos Louwerier）會後接受媒體聯訪時表示，保險公司應該因應人口結構變化調整策略，人的一生是否能過得開心，最大威脅之一就是失智問題，應該多著墨開發涵蓋失智風險保障的商品，因此與團隊積極研究並推出相關商品。

近期外界關切保險業實支實付醫療險調漲議題，安聯人壽行銷長鄭祥琨表示，部分本土壽險面臨損失率過高問題，需要調漲費率，目前安聯人壽暫無損率超過100%的保單，尚在可控範圍。保發中心已提出指引給保險局，安聯人壽後續也會進一步審視看是否需調整。

羅偉睿指出，醫療費用通膨狀況，對保險公司經營影響很大，感謝主管機關也傾聽業界聲音，依據市況做調整。他表示，國外也的確面臨醫療通膨狀況，只是各國法規不同，台灣規範相對細緻，安聯也會持續跟主管機關溝通。

外界關切今年上半年新台幣兌美元匯率出現短時間強烈升值狀況，羅偉睿表示，這部分對安聯人壽影響沒那麼大，因公司客戶主要投資美元資產，並同樣以美元支付給客戶，避免本土保險公司常見的「貨幣錯配」問題。

安聯人壽主要以投資型保單為主，但購買主約後，可再附加實支實付醫療險、重大疾病險、癌症險及失智險等。羅偉睿指出，安聯的投資型保單深受市場肯定，投資型保單兼具投資跟保障功能，加上台灣經濟表現好，未來可望持續維持強勁的銷售動能。

