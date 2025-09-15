HOYA BIT交易所攜手全家便利商店！ 註冊就送一萬「全家」Fa 點

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
為歡慶與全家首度合作，HOYA BIT交易所祭出雙重大禮，讓你投資同時把小確幸免費帶回家！HOYA BIT／提供
隨著比特幣（BTC）突破12萬美元、以太幣（ETH）再創歷史新高，加密貨幣已被視為繼股票、債券後的「第三主流資產」，投資勢在必行！台灣加密貨幣交易所HOYA BIT 15日宣布，正式與全家便利商店展開首波合作，推出限時「註冊送一萬 Fa點」活動，將數位資產投資帶入台灣最貼近日常的消費場景，為大眾打造前所未有的入門體驗。

HOYA BIT創辦人彭云嫻表示：「我們選擇與全家便利商店合作，是看中雙方同樣以『便利、安心、即刻擁有』為核心精神。『全家』讓商品觸手可及，而HOYA BIT讓投資像逛便利商店一樣直覺簡單，並以合規制度與安全機制提供保障。我們希望讓更多人發現，投資不必艱澀，也能成為日常生活的一部分。」

為歡慶與「全家」首度合作，HOYA BIT 祭出雙重大禮，讓你投資同時把小確幸免費帶回家！

●任務一！新戶註冊禮：即日起至 2025/9/30 使用專屬邀請碼「fami」成功開戶，並於 21 天內完成身份認證與銀行帳戶綁定，即可獲得 7,000 點「全家」Fa點，免費Let’s Café、麵包、冰棒等美食輕鬆帶回家！

●任務二！入金加碼禮：完成任務一之用戶，於30 日內首次存入新台幣資金達3,000元（含）以上，再贈 「全家」Fa點 3,000點，合計最高可得10,000點Fa點！

彭云嫻表示：「當日常消費能逐步與數位資產連結，投資就不再遙不可及，而是融入每個人的日常生活。我們也期待透過更多創新的合作，帶給消費者驚喜與新的體驗。」

為了成為台灣投資人的首選品牌，HOYA BIT提供台幣購買加密貨幣服務，並將投資門檻降至新台幣300元，只要一張電影票錢就能輕鬆開啟加密之旅。交易體驗上，平台導入閃兌機制，下單流程就像網購般直覺流暢，僅需7秒即可完成，讓用戶在最短時間內以理想價格買入。

同時，HOYA BIT提供24小時LINE討論群組，並進駐專業小編，讓用戶可以隨時發問與交流，就像全家便利商店隨處可見的安心感，隨時為投資人解答疑慮。更重要的是，HOYA BIT已完成金管會洗錢防制法令遵循聲明，是台灣合法合規的加密貨幣交易所，在嚴格守護用戶資金安全。

彭云嫻表示：「我們希望縮短大眾與加密貨幣的距離。透過簡單直覺的操作與合規保障，讓每個人都能安心踏出第一步，就像走到巷口的「全家」買 Let’s Café 一樣簡單。隨著與「全家」的合作起跑，『便利商店投資時代』正式展開，投資不再只是專業人士的專利，而是全民的日常選擇。」

