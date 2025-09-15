5大發卡銀行8月刷卡額出爐 中信銀669億奪冠

受惠暑假旅遊熱潮與餐飲、購物商機，5大發行信用卡銀行8月簽帳金額達新台幣2662.31億元，年增4.19%。其中，中信銀8月簽帳金額達669.5億元，加上與統一合作新推出聯名卡，帶動8月發卡量大增至22.5萬卡，奪「刷卡王」與「發卡王」雙冠。

中信銀8月簽帳金額達669.5億元，年成長10%。中信銀表示，今年8月暑假外出旅遊、繳學費、用餐等消費，帶動海外、旅遊休閒、餐飲、交通等簽帳金額持續成長，約占8月簽帳金額5成以上。累計今年1至8月合計5800億元，年增8%。

國泰世華銀8月簽帳金額為650.56億元，年成長8%，成長主因為暑假期間旅遊、餐飲、購物消費需求增加，帶動簽帳金額成長；累計前8月簽帳金額約5539億元，年增率達雙位數。

玉山銀8月簽帳金額為478.48億元，年成長4.7%，創同期單月新高，成長動能來自App支付、國外消費、旅遊及網購等，皆維持雙位數成長。

北富銀8月簽帳金額為473.56億元，微幅年減0.9%。北富銀指出，8月刷卡量成長主要來自於海外消費及量販賣場，2大類別消費占比近4成。隨秋季到來，北富銀持續鎖定旅遊消費，並結合百貨週年慶與電商雙11，搶攻第4季消費動能。

台新銀8月簽帳金額為390.22億元，雖年減5%，但若加計今年6月至8月繳納綜所稅款期間的刷卡金額，呈現年增3%。展望後市，台新銀指出，隨著百貨週年慶陸續起跑，10月起將迎來連休假期，預期帶動百貨餐飲、海外旅遊等消費成長。

至於發卡數，中信銀8月發卡數大增至22.5萬卡，第2名為玉山銀13.3萬卡，第3名到第5名則依序國泰世華銀4.3萬卡、台新銀3.87萬卡與北富銀3.86萬卡。

中信銀8月大陣仗宣布攜手統一企業集團，推出中國信託uniopen聯名卡，整合統一企業集團旗下30個品牌場域，挹注新卡量成長。中信銀指出，8月發卡量為22.5萬卡，主要來自中國信託uniopen聯名卡，預計首年將達到100萬卡目標。