對等關稅上路 8月人民幣存款餘額終止連4升

中央社／ 台北15日電

中央銀行今天公布8月國銀人民幣存款餘額合計為人民幣1205.91億元，終止連4月上升，轉呈下降。央行官員分析，美國對等關稅措施上路，但8月人民幣存款變動主要仍受廠商資金調度影響，關稅是否帶來衝擊，須拉長時間觀察。

央行今天公布8月人民幣業務概況，外匯指定銀行（DBU）人民幣存款餘額為893.83億元，月減20.27億元，國際金融業務分行（OBU）存款餘額為312.08億元，月減17.23億元，兩者合計為1205.91億元，終止連4升。

央行官員說明，8月DBU存款下滑，主要是法人客戶支付貨款，以及投資國外長期債票券所致，個人戶則連續4個月增加；散戶持有人民幣各有考量，有定存、投資理財，或是人民幣需求等因素，但以投資報酬率來看，持有人民幣報酬率並不算亮眼。

央行官員舉例，以今天人民幣專案利率來看，一個月期以永豐銀的2.55%最佳，三個月期是板信銀行的1.45%，六個月期為板信銀行的1.65%，一年期則是陽信銀行的1.5%；即便是專案利率，人民幣大多只有1字頭，甚至需要綁特定條件，儘管美國聯準會可能走向降息，美元利率仍處相對高檔。

至於OBU存款餘額下滑，央行官員說明，主因是法人客戶把人民幣存款轉為美元存款，以及客戶將資金匯至大陸地區支付貨款。

央行官員表示，過去1年來，國銀人民幣存款餘額規模多在1200億元上下波動，沒有在繼續創新低，看來這個區間應該就是「基本盤」，畢竟廠商仍有基本的資金需求，需要調度以及資金往來。

至於美國對等關稅8月上路，是否可從資金移動狀況，看出廠商經營布局變化，央行官員表示，對等關稅才剛上路，廠商可能會先觀望，對等關稅的衝擊也需要拉長時間觀察。

關稅 央行 人民幣

