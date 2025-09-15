獨／銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長
據了解，金管會銀行局副局長侯立洋將轉戰海外信保基金，出任海外信保基金董事長，相關人事案將在近期內正式對外發布。
侯立洋為清華大學工業工程學系畢業、政治大學行政管理碩士，從銀行局基層做起，曾擔任金管會銀行局科長、專門委員、副組長、組長，在升任前擔任銀行局主任秘書，去年10月升任銀行局副局長，如今傳出他將轉戰海外信保基金董事長，可說是他個人職涯相當大的跨度。
由於台商近幾年來供應鏈移轉、海外投資的步調越來越積極，相對的在信保基金相關協助需求也更大，金融圈也認為，銀行局基層一路作起的侯立洋出任海外信保基金董事長，應相當有發揮的空間。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言