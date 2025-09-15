快訊

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長。圖／聯合報系資料照片
銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長。圖／聯合報系資料照片

據了解，金管會銀行局副局長侯立洋將轉戰海外信保基金，出任海外信保基金董事長，相關人事案將在近期內正式對外發布。

侯立洋為清華大學工業工程學系畢業、政治大學行政管理碩士，從銀行局基層做起，曾擔任金管會銀行局科長、專門委員、副組長、組長，在升任前擔任銀行局主任秘書，去年10月升任銀行局副局長，如今傳出他將轉戰海外信保基金董事長，可說是他個人職涯相當大的跨度。

由於台商近幾年來供應鏈移轉、海外投資的步調越來越積極，相對的在信保基金相關協助需求也更大，金融圈也認為，銀行局基層一路作起的侯立洋出任海外信保基金董事長，應相當有發揮的空間。

董事長 金管會

獨／銀行局副局長侯立洋將出任海外信保基金董事長

