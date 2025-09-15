聽新聞
超級央行週登場 新台幣貶翻升收30.228元
超級央行週登場，市場緊盯美國聯準會降息策略以及會後聲明，觀望氣氛轉濃，不過新台幣由貶翻升，收盤收在30.228元，小升1.8分，但成交量能萎縮，台北及元太外匯市場總成交金額收斂至13.975億美元。
本週除了眾所矚目的美國聯準會將舉行利率決策會議，台灣、日本、英國等國央行也都將公布貨幣決策，結果揭曉之前，投資人轉趨觀望。
根據央行統計，亞幣今天升貶互見，韓元升值0.05%，新台幣升0.06%，人民幣、日圓均微跌0.01%。
今天台股漲勢熄火，早盤攀上25519點，逼近盤中歷史高點25541點後翻黑，終場下跌117.48點，收25357.16點。
新台幣兌美元今天以30.29元開盤，因美元反彈，走勢受抑，最低貶至30.3元，午後因外資略有匯入，加上出口商進場拋匯，台幣由貶翻升，最高觸及30.201元。
外匯交易員表示，台股攻勢暫歇，加上超級央行週登場，投資人打算等局勢明朗後再行動，外資未再大舉匯入，轉為雙向操作，使得新台幣早盤走弱，加上市場觀望氛圍轉濃，即便午後翻揚，也未見顯著升勢。
外匯交易員補充，本週台灣央行舉行理監事會，市場普遍預期利率按兵不動，但相較利率，央行對匯率的看法更受關注，此外，美國商務部長盧特尼克表示即將與台灣達成重大協議，若台美談判結果出爐，市場解讀正向與否，也將牽動股匯市表現。
