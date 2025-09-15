快訊

台南初選民調／謝龍介狂追！僅差陳亭妃5個百分點、大贏林俊憲

柯文哲羈押？不羈押？ 台北地院合議庭18:30宣示

韓職啦啦隊4年只賺40萬 李多慧曝人生4大危機…來台扭轉黑暗時刻

租賃納管金保法上路 龍頭中租控股車輛融資相關委外全改自己來減爭議

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

金管會將融資租賃業納管《金融消費者保護法（金保法）》自今天15日起正式生效，包括相關四項授權子法也同步上路，今天起租賃納管金保法為第一階段，共計有四家上市租賃股與其轉投資事業共計13家公司，相關首波納管租賃業者，之前已著手大幅縮減以車輛融資為主的外包業務。

租賃公會自去年4月即擬訂兩大自律公約，在金管會指導下，租賃公會針對先買後付（NPL）、中古車貸業務分別訂出自律規範共11條款，交會員公司簽署實施，目的化解低消費力族群過度貸款、中古車經銷商授信槓桿過大、委外催收等三大爭議，自律公約實施一年多來有效降低會員租賃公司相關爭議案件的數量與發生率，全力落實自律規範。因此早在今天租賃業納管金保法第一波上路之前，其實大型上市租賃都已大幅減降外包業務。

租賃龍頭中租控股（中租-KY）（5871）即為提高客戶個資安全、避免消費爭議，在租賃納管金保法的兩個月前、即今年7月起，子公司合迪就全面停止委外辦理原車融資相關業務，改由公司自家業務團隊直接為各行各業的公司經營者及車主服務，提供多元化的車輛融資項目，包括汽車原車融資、汽車前案代償、公司車融資以及貨車融資等。另外，也提供中租迪和官網平台註冊會員，只要填入車輛相關資料，如廠牌、車型、車齡、使用里程等，系統就能針對車輛進行智能鑑價並計算出建議融資額度，並透過智能報價機制提供每期預估須繳交的期付金額，資訊公開透明可有效降低爭議。

納管 中租 消費

延伸閱讀

中租控股8月自結獲利16.8億元 EPS 0.98元

退休前換屋 掌握四大原則

金管會納管融資租賃業 首波13家、9月15日啟動

金管會納管融資租賃公司 首波13家9月15日生效

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

超級央行週登場 新台幣貶翻升收30.228元

超級央行週登場，市場緊盯美國聯準會降息策略以及會後聲明，觀望氣氛轉濃，不過新台幣由貶翻升，收盤收在30.228元，小升1...

產險業者提醒「新手駕駛」不心慌 三步驟學會行車防禦術

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今...

今明年兩樣情 國泰金調高今年經濟成長率預測到4.5% 明年則下探2%

國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，最新研究顯示，受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢...

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央...

凱基證券全台首創 打造 WMP 財管專業顧問認證

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。