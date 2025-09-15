租賃納管金保法上路 龍頭中租控股車輛融資相關委外全改自己來減爭議

金管會將融資租賃業納管《金融消費者保護法（金保法）》自今天15日起正式生效，包括相關四項授權子法也同步上路，今天起租賃納管金保法為第一階段，共計有四家上市租賃股與其轉投資事業共計13家公司，相關首波納管租賃業者，之前已著手大幅縮減以車輛融資為主的外包業務。

租賃公會自去年4月即擬訂兩大自律公約，在金管會指導下，租賃公會針對先買後付（NPL）、中古車貸業務分別訂出自律規範共11條款，交會員公司簽署實施，目的化解低消費力族群過度貸款、中古車經銷商授信槓桿過大、委外催收等三大爭議，自律公約實施一年多來有效降低會員租賃公司相關爭議案件的數量與發生率，全力落實自律規範。因此早在今天租賃業納管金保法第一波上路之前，其實大型上市租賃都已大幅減降外包業務。

租賃龍頭中租控股（中租-KY）（5871）即為提高客戶個資安全、避免消費爭議，在租賃納管金保法的兩個月前、即今年7月起，子公司合迪就全面停止委外辦理原車融資相關業務，改由公司自家業務團隊直接為各行各業的公司經營者及車主服務，提供多元化的車輛融資項目，包括汽車原車融資、汽車前案代償、公司車融資以及貨車融資等。另外，也提供中租迪和官網平台註冊會員，只要填入車輛相關資料，如廠牌、車型、車齡、使用里程等，系統就能針對車輛進行智能鑑價並計算出建議融資額度，並透過智能報價機制提供每期預估須繳交的期付金額，資訊公開透明可有效降低爭議。