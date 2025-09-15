台股高檔、高房價疑慮未歇 國泰台大團隊揭明年限貸令是否鬆綁

快訊

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
房市示意圖。圖／記者游智文攝影
台股指數維持在25,357點以上高檔，同時，外界關注新青安豁免銀行法天條之外是否再度使房價攀高，形成股市和房市雙高的局面。國泰金控（2882）與台大產學合作團隊於15日第3季台灣「經濟氣候曁金融情勢」發表會指出，明年央行會不會解除限貸令，需視明年的金融放款的集中情形和景氣狀況而定，至於股市方面，投資人則需留意檢視明年的題材型投資標的利多是否持續。

國泰台大產學合作計畫協同主持人徐之強指出，央行去年9月祭出第七波信用管制措施的主因是放款很大比例集中在土建融，對於市場具有風險，假設某一年經濟突然轉為不景氣，年輕人背負千萬元房貸而繳不出貸款，導致銀行收不到款項，可能發生連鎖效應。

徐之強說，目前觀察房價有稍微壓抑，但明年央行是否解除限貸令，仍需視放款的集中情形和景氣狀況，若較多企業放款或其他放款，也許央行才會考慮審慎放寬政策。

股市方面，面對明年經濟成長率約2％、較今年稍有放款的經濟環境，國泰金控投資長程淑芬建議，投資人應著重基本面健全、具結構性成長潛力的企業，今年台股本益比合理，不宜過度悲觀，但偏題材型的投資標的則需審慎評估其續航力，因明年經濟成長率下滑，企業平均獲利成長10％以上，可能是集中特定產業，結構性成長的企業應會持續受到青睞。

