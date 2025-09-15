快訊

陸市監局：輝達違反「反壟斷法」 決定進一步調查

想去東京拉票…法院不准 辜仲諒今必須返回台灣

被控下藥性侵偷拍江祖平 三立副總之子龔益霆送北檢複訊

氣溫高添心血管疾病風險 AIA友邦人壽「鑫柑保倍」補缺口

聯合報／ 記者藍鈞達／台北即時報導
AIA友邦人壽總經理侯文成表示，許多病痛來得又快又急，若缺乏相關準備，風險來臨時，往往顯得格外脆弱。健康規劃不僅是守護自己，也包含對家人的責任與關愛。圖／本報資料照片
AIA友邦人壽總經理侯文成表示，許多病痛來得又快又急，若缺乏相關準備，風險來臨時，往往顯得格外脆弱。健康規劃不僅是守護自己，也包含對家人的責任與關愛。圖／本報資料照片

入秋以來氣溫居高不下，研究指出，當氣溫超過31.5度時，每升高1度，死亡風險便增加3%；若伴隨臭氧污染，急性心肌梗塞風險甚至可能上升至33%。AIA友邦人壽提醒，心血管疾病並非老年人專屬，中壯年族群，甚至年輕人，都可能在無預警下遭遇威脅。

衛福部統計顯示，心臟疾病長期位居國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞患者逾半數來不及送醫即喪命。若能及時就醫掌握黃金救援時間，透過冠狀動脈繞道手術、心導管支架等方式，並搭配藥物治療，五年存活率可達八成以上。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，許多病痛來得又快又急，若缺乏相關準備，風險來臨時，往往顯得格外脆弱。健康規劃不僅是守護自己，也包含對家人的責任與關愛；財務上的未雨綢繆，更是家庭韌性的重要關鍵。

因應急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術及主動脈外科置換手術等三大心血管疾病可能帶來的保障缺口，AIA友邦人壽推出「鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」，其特色「守護心肝保險金」採一次給付設計，資金運用彈性高，無論用於自費醫材、先進療程、休養期間的收入補貼，或聘請看護，都能即時支應。

友邦人壽 心血管疾病

延伸閱讀

專家教你保／傳承財富 善用壽險預留稅金

不必刻意運動也能保護心臟 新研究：每天只要3分鐘就有效果

爬樓梯不只強腿力！專家曝7大效益：長期堅持有助心血管健康

「蔡依林標準時間」難達到 醫示警：午夜才睡 心血管疾病風險激增

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

今明年兩樣情 國泰金調高今年經濟成長率預測到4.5% 明年則下探2%

國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，最新研究顯示，受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢...

產險業者提醒「新手駕駛」不心慌 三步驟學會行車防禦術

暑假結束迎來開學季，高中職應屆畢業生即將邁入大學校園，許多人購入第一台摩托車，成為「騎士新鮮人」。根據交通部統計數據，今...

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央...

凱基證券全台首創 打造 WMP 財管專業顧問認證

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推...

第16家銀行進軍亞資中心 金管會同意凱基銀行進駐高雄專區

金管會今日宣布同意凱基銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至明年6月30日止。金管會前已同意15家銀行進...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。