氣溫高添心血管疾病風險 AIA友邦人壽「鑫柑保倍」補缺口

入秋以來氣溫居高不下，研究指出，當氣溫超過31.5度時，每升高1度，死亡風險便增加3%；若伴隨臭氧污染，急性心肌梗塞風險甚至可能上升至33%。AIA友邦人壽提醒，心血管疾病並非老年人專屬，中壯年族群，甚至年輕人，都可能在無預警下遭遇威脅。

衛福部統計顯示，心臟疾病長期位居國人十大死因第二名，其中急性心肌梗塞患者逾半數來不及送醫即喪命。若能及時就醫掌握黃金救援時間，透過冠狀動脈繞道手術、心導管支架等方式，並搭配藥物治療，五年存活率可達八成以上。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，許多病痛來得又快又急，若缺乏相關準備，風險來臨時，往往顯得格外脆弱。健康規劃不僅是守護自己，也包含對家人的責任與關愛；財務上的未雨綢繆，更是家庭韌性的重要關鍵。

因應急性心肌梗塞(重度)、冠狀動脈繞道手術及主動脈外科置換手術等三大心血管疾病可能帶來的保障缺口，AIA友邦人壽推出「鑫柑保倍美元利率變動型終身保險」，其特色「守護心肝保險金」採一次給付設計，資金運用彈性高，無論用於自費醫材、先進療程、休養期間的收入補貼，或聘請看護，都能即時支應。