避免股權分散與紛爭！德勤教家族企業兩大治理工具最穩

台灣家族企業正迎來第一代逐步交棒的重要時刻，如何避免股權分散、家庭紛爭而衝擊經營，成為當前最迫切的課題。德勤商務法律事務所15日指出，透過「家族辦公室」與「家族憲章」兩大治理工具，搭配信託、閉鎖性公司、財團法人等制度設計，可協助企業在資產傳承與經營永續之間找到平衡，這套制度已在歐美成熟發展，亞太地區也正持續擴大應用。

德勤合夥律師林光彥說明，家族企業的傳承不只關乎資產移轉，更包含接班人安排與資產管理。家族辦公室的特色在於整合家族成員與外部專業人士，組成客製化團隊，提供投資規畫、風險管理、稅務與法律諮詢、繼承安排、教育接班及慈善規畫等服務，讓家族資源能夠專業化管理。

近年來，台灣的制度環境也逐步完善。金管會自2020年推動「信託2.0 全方位信託」計畫，不僅建立家族信託的法律與稅務基礎，也開辦「家族信託規劃顧問師」認證，培養專業人才，為企業穩健傳承奠定制度支持。

除了辦公室架構外，家族憲章是另一項核心工具。林光彥指出，憲章能明訂家族共同的目標與價值觀，並規範成員行為準則、持股政策、經營管理規範、收益分配方式，以及家族委員會或衝突調解機制，協助降低內部糾紛，維持家族向心力。

國際案例更證實專業治理的重要性。美國洛克斐勒家族自19世紀創業以來，透過成立家族辦公室與設置家族信託，讓事業順利傳承至第八代，展現辦公室制度的長效作用。義大利菲拉格慕集團則透過家族憲章，明定僅三位成員可加入經營，並設有篩選條件，同時聘請外部專業經理人，至今仍能穩健發展為全球知名奢侈品牌。

林光彥強調，這些案例顯示家族企業若能結合外部專業與清楚治理規範，便能在傳承過程中避免內耗，確保企業長期穩定成長。他指出，「家族辦公室與家族憲章，不只是制度設計，更是台灣家族企業邁向永續經營的關鍵助力」。