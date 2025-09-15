PwC舉辦亞資管理研討會 助攻金融業抓住高端財富管理新商機

金管會推動台灣成為亞洲資產管理中心，近期已開放試辦「外部資產管理顧問服務」（EAM），並成為金融業高度關注的新趨勢。PwC Taiwan資誠會計師事務所於日前舉辦「亞洲資產管理中心系列研討會」，邀請多位專家從全球案例、家族辦公室運作到台灣監理環境，深入探討EAM/MFO（外部資產管理顧問/聯合家族辦公室）在台灣的發展契機與挑戰。

資誠金融產業服務營運長郭柏如在致詞中指出，金管會今年7月已成立「亞洲資產管理中心高雄專區」，資誠也同步設立「亞資中心辦公室」進駐高雄，結合全球經驗與在地資源，協助台灣金融業升級高資產財富管理服務。她強調，隨著高資產客戶對客製化需求日增，跨業合作將是打造高端財富管理生態圈的關鍵。

來自新加坡的滙智家族辦公室主席葛綸分享經驗時表示，該公司管理規模逾70億美元，為亞洲最大的家族辦公室之一。他指出，EAM/MFO具備獨立性與靈活性，能提升銀行既有高淨值客戶資產的流動性與交易頻率。對臺灣而言，銀行若能與EAM合作，不僅有助吸引海外資產進入臺灣託管，也能協助本地客戶以全球視角配置財富，但同時必須慎選合作夥伴以確保資產安全。

香港萬方家族辦公室聯合創辦人譚雋永則談到世代交替帶來的影響。他指出，亞太地區超過三分之一的家族將在未來進行財富傳承，新一代客戶更重視透明度與投資多元性。譚雋永強調，家族辦公室與客戶並非單向建議，而是雙向交流，台灣若能在試辦家族辦公室業務後導入這種互動模式，將有助建立具在地特色的高端財富管理服務。

在監理面向上，普華商務法律事務所合夥律師李裕勳提醒，EAM加入市場後，銀行與客戶的關係將轉為三方合作模式，銀行應透過合約清楚界定與EAM的合作內容，才能在兼顧客戶利益的同時展現自身競爭優勢。

資誠副所長吳偉臺則說，台灣要順利發展EAM/MFO業務，除了在監管上兼顧客戶保障與彈性，也需要鬆綁法規、擴大投資標的選擇。他認為，透過私人銀行、MFO與EAM的共同努力，台灣有機會逐步建立起完整的高端財富管理生態圈，成為亞洲資產管理的重要基地。