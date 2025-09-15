快訊

柯文哲羈押庭法官問了「這一句」 法界研判：會再次交保

金鐘60／金鐘獎完整入圍名單一次看 「影后」楊謹華、謝盈萱等3人齊爭后

中職／曾說會一直陪著學弟 林哲瑄談引退數度淚崩：對不起騙了你們

善用信託 永豐助百萬新住民守護未來

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

臺灣居留外籍人口逾97萬且持續增加，永豐銀行推動「新住民信託」專屬方案、一同規劃未來；永豐銀行表示，來臺工作或外籍配偶等「新住民」具高度勞動參與率且積極融入在臺生活，對於持有合法居留證，且能提供相應身分證明文件者，即可開立永豐信託專戶，安排退休生活、家庭照護或子女教育，也能保障個人資產安全。

根據內政部移民署調查，臺灣的新住民以35至64歲的中壯年階段為主，超過75%來臺居住10年以上，其中50歲以上者，多達77%選擇留在臺灣養老。永豐銀行表示，新住民信託具備簡單、安心、彈性三大特色，每月定期定額存入信託專戶、累積未來保障；運用信託資產獨立機制搭配專款專用，安心保護資產安全；信託期間亦可依個人需求設定給付頻率與金額，提供更靈活彈性的服務。

永豐銀行表示，新住民積極融入臺灣社會，為勞動市場的重要參與族群，也有許多新住民在臺定居建立家庭。為協助新住民提早規劃樂齡人生，旗下結合資產管理與金融教育，透過舉辦說明會等方式，面對面宣導信託觀念並由專人提供諮詢服務。

延伸閱讀

有錢人才需要「信託」？70歲獨居阿姨實例看「安養信託」的必要！

高雄5處新住民服務中心爆「社工配置失衡」 偏鄉據點少

東協好聲音歌唱比賽 9月14日台中公園登場

「全家」響應國際慈善日！攜手賽珍珠基金會啟動「全家珍愛新住民」公益計畫

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

今明年兩樣情 國泰金調高今年經濟成長率預測到4.5% 明年則下探2%

國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，最新研究顯示，受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢...

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央...

凱基證券全台首創 打造 WMP 財管專業顧問認證

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推...

第16家銀行進軍亞資中心 金管會同意凱基銀行進駐高雄專區

金管會今日宣布同意凱基銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至明年6月30日止。金管會前已同意15家銀行進...

資產增值神隊友 將來銀行美元換匯最高讓4.5分、定存最高12%

無論海外旅遊、出差、投資甚至是外匯存款！純網銀「將來銀行NEXT Bank」都要成為國人最可信賴的神隊友！即日起至9月底...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。