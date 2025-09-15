善用信託 永豐助百萬新住民守護未來

臺灣居留外籍人口逾97萬且持續增加，永豐銀行推動「新住民信託」專屬方案、一同規劃未來；永豐銀行表示，來臺工作或外籍配偶等「新住民」具高度勞動參與率且積極融入在臺生活，對於持有合法居留證，且能提供相應身分證明文件者，即可開立永豐信託專戶，安排退休生活、家庭照護或子女教育，也能保障個人資產安全。

根據內政部移民署調查，臺灣的新住民以35至64歲的中壯年階段為主，超過75%來臺居住10年以上，其中50歲以上者，多達77%選擇留在臺灣養老。永豐銀行表示，新住民信託具備簡單、安心、彈性三大特色，每月定期定額存入信託專戶、累積未來保障；運用信託資產獨立機制搭配專款專用，安心保護資產安全；信託期間亦可依個人需求設定給付頻率與金額，提供更靈活彈性的服務。

永豐銀行表示，新住民積極融入臺灣社會，為勞動市場的重要參與族群，也有許多新住民在臺定居建立家庭。為協助新住民提早規劃樂齡人生，旗下結合資產管理與金融教育，透過舉辦說明會等方式，面對面宣導信託觀念並由專人提供諮詢服務。