今明年兩樣情 國泰金調高今年經濟成長率預測到4.5% 明年則下探2%

國泰金控今（15）日舉行「2025年第3季台灣經濟氣候暨金融情勢」發表會，最新研究顯示，受惠於關稅豁免提前效應與AI趨勢支持，台灣今年景氣動能持續強勁。國泰金研判，2025年台灣經濟成長率可望達4.5%，高於原先預估的2.8%，並認為80%機率落在3.8%至5.0%區間；不過到2026年，隨關稅負面效應浮現，經濟成長率預估將回落至2%。

國泰團隊也提醒，第4季經濟氣候可能由「朗」轉「陰」，景氣降溫機率逾65%。隨著關稅負面影響出現，加上出口與內需動能轉弱，市場可能面臨波動放大，企業需提前調整布局。

在金融市場方面，川普關稅政策、AI需求強勁以及美國聯準會（Fed）釋放降息訊號，帶動台股持續創新高。國泰研判，中央銀行9月將維持利率不變，金融情勢指數也可能在「趨向寬鬆、區間內下震盪」格局中發展。

展望未來，國泰指出，美國關稅戰影響、Fed政策態度及降息速度跟幅度、中國政策與景氣變化、台灣央行房市管制及AI應用進展，將是2025至2026年影響台灣經濟表現的五個主要變數。