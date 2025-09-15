快訊

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
台灣前行政院副院長施俊吉。圖／聯合報系資料照片
本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央行亦將召開第三季理監事會，引發外界關注是否會跟隨美方腳步。對此，前行政院副院長、亦曾擔任金管會主委的施俊吉公開發文，明確表態認為台灣無須盲目跟隨降息，並提出五大理由，強調當前環境下降息將對物價穩定造成嚴重衝擊。

施俊吉在臉書以「中央銀行應該降息嗎？」為題指出，當前總體經濟已潛藏通膨壓力，貨幣供給若進一步增加，將不利於物價穩定。他強調，雖然美國降息可能有其內部考量，但台灣經濟結構與現況不同，沒有必然跟隨的理由。

他進一步提出五大具體理由：首先，政府普發現金1萬元，總額達2,356億元，勢必推升貨幣供給，增加物價壓力。第二，政府推動新青安貸款並要求金融體系加碼寬鬆，進一步助長資金供給，亦將推高物價水準。

第三，出口數據創下歷史新高，8月出口金額達584.9億美元，年增逾三成，累計前八月出口已達3,984.3億美元。強勁的外需拉貨不僅增加外匯存底，也加速國內貨幣供給成長，對物價形成挑戰。第四，美國基準利率下限為4.25%，遠高於台灣的2%重貼現率。若美國因利率偏高或就業市場降溫而降息，台灣並無相同壓力，不應因人廢事。

最後，施俊吉提醒，今年台灣經濟成長率可望超過6%，但明年情勢將因拉貨告一段落與關稅衝擊而轉差，屆時才需要降息救市。若在經濟仍強勁時提前調降利率，未來恐失去政策空間。他比喻「豐年要為荒年預留糧草，雨季要為旱季築壩儲水」，強調此刻並非降息時機。

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央...

