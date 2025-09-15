快訊

駭客總猜得到你的密碼！專家曝「最常犯錯誤」 3招改善帳號被盜風險

檢察官開酸「是陳智菡主動接觸」：沒有要把柯文哲關到死

法院重開羈押庭！應曉薇三叩首告別老母 哭喊「怕再也見不到媽媽」

元大銀推出 TISA 基金服務 2027年底前申購享免收信託管理費

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

為協助客戶長期投資理財規劃，元大銀行自即日起提供TISA級別基金申購服務。TISA級別基金每月最低投資金額僅需新臺幣1,000 元，除享有免收申購手續費外，自即日起至 2027 年底前申購TISA級別基金亦提供免收信託管理費之優惠，協助客戶建立穩定儲蓄與長期投資良好習慣。

　TISA級別基金採新臺幣計價並限定期(不)定額方式申購，不配發收益。投資人須連續扣款成功滿 24 個月，若未達條件，則自終止扣款日、贖回日或扣款失敗日起 6 個月內，不得再新增申購該TISA級別基金。此一制度設計有助於協助投資人進行中長期資產配置，並養成穩健投資習慣，有效降低因短期市場波動造成的交易風險。

　TISA制度為金管會於2025年積極推動的新制度，由臺灣集中保管結算所建置TISA帳戶查詢平台，旨在鼓勵民眾透過定期(不)定額方式累積長期投資部位，進而提升金融市場的穩定性與資本形成效率。透過具獎勵性質的制度設計與金融機構的配合推動，TISA級別基金有望成為民眾退休準備與資產累積的重要工具。

　客戶完成申購後，基金受益憑證將歸入客戶之TISA投資帳戶，客戶可透過「集保 e 手掌握」App 查詢投資明細。申購方式可透過元大銀行行動銀行、網路銀行或全台各分行辦理，亦可搭配多元理財管道，打造專屬資產配置策略。元大銀行將持續提升投資便利性與風險管理服務，協助客戶穩健邁向長期財富成長之路。

延伸閱讀

元大銀行推出 TISA 基金服務 2027年底前申購享免收信託管理費優惠

TISA理財照過來／凱基未來世代關鍵收息 穩健

每月千元定期定額 靠TISA存千萬退休金

【專家之眼】已經吃乾抹淨，還裝可憐？TISA租稅優惠

相關新聞

前七月信用卡簽帳額創高 繳稅季、旅遊旺季助攻 全年可望超越去年

繳稅季、旅遊旺季助攻，今年7月、前七月累計信用卡總簽帳金額皆創史上新高。金管會銀行局昨（11）日公布統計，7月32家國銀發行的信用卡簽帳金額達6,533億元，累計前七月共2兆9,031.3億元，創史上同期新高。金管會預期，若今年成長趨勢持續強勁，全年簽帳金額可能超越去年的4.6兆元。

施俊吉籲央行暫緩降息 豐年為荒年留糧、雨季為旱季儲水

本週市場焦點聚集於「超級央行周」，美國聯準會（Fed）將於週四召開利率決策會議，市場預期有可能啟動降息循環。同日，台灣央...

凱基證券全台首創 打造 WMP 財管專業顧問認證

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推...

第16家銀行進軍亞資中心 金管會同意凱基銀行進駐高雄專區

金管會今日宣布同意凱基銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至明年6月30日止。金管會前已同意15家銀行進...

資產增值神隊友 將來銀行美元換匯最高讓4.5分、定存最高12%

無論海外旅遊、出差、投資甚至是外匯存款！純網銀「將來銀行NEXT Bank」都要成為國人最可信賴的神隊友！即日起至9月底...

凱基證券打造財管專業顧問認證 財管服務新標竿

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。