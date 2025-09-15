第16家銀行進軍亞資中心 金管會同意凱基銀行進駐高雄專區

金管會今日宣布同意凱基銀行進駐高雄資產管理專區試辦業務，並自其開辦日起試辦至明年6月30日止。金管會前已同意15家銀行進駐高雄專區試辦業務，加計本案，迄今已同意16家銀行申請試辦業務。

金管會表示，凱基銀行今年7月經金管會核准開辦高資產業務，本次申請進駐高雄專區試辦業務類型涵蓋保險融資、Lombard Lending及跨境金融服務等項目，並依金管會要求，就高雄專區營運據點之管理架構、內控制度、風險控管機制及洗錢防制等提出具體規劃，及落實顧客權益保護與申訴處理機制，確保各項業務在試辦期間符合法令並穩健運作。另金管會亦要求銀行指派專責人員負責督導相關業務，進一步強化自律管理能量。

截至目前為止，高雄專區已聚集國內多家公營、民營及外商銀行等多元金融機構，將逐步形成完善的資產管理生態體系。金管會表示，將持續秉持風險控管與業務創新並重原則，定期檢視試辦成果，視其效益研議下一階段推動策略。

金管會也再次強調，推動地方資產管理專區的政策目標，除引導高資產業務與國內外資金投資台灣核心產業鏈結外，更希冀透過地方資產管理專區試辦模式，建立與國際接軌的法規與產業生態環境，厚植台灣資產管理產業基礎，拓展國際競爭力。