資產增值神隊友 將來銀行美元換匯最高讓4.5分、定存最高12%

無論海外旅遊、出差、投資甚至是外匯存款！純網銀「將來銀行NEXT Bank」都要成為國人最可信賴的神隊友！即日起至9月底前，國人凡於上班日的9:00～15:30透過將來銀行App以台幣兌換美元，即享牌告匯率立減4.1分優惠，期間另有不定時的「加碼至讓4.5分」快閃活動，除此之外，同步推出美元定存年利率6％至12%的限時高利優惠，不論換匯、存款皆挑戰市場最殺，堪稱國人「外匯神隊友」的不貳之選。

將來銀行指出，本波推出外匯優惠堪稱是開業以來最具競爭力的回饋專案，不僅新戶開啟將來銀行帳戶將雙享台幣、美元存款12％優利，既有戶加開外幣帳戶也可享年息8％的美元1個月定存優利，每人最多可存1萬美元。不僅如此，只要有將來銀行外幣帳戶，匯入新資金還可享年息6％的美元三個月定存，金額無上限，絕對是美國聯準會Fed降息前的美元理財選擇。

不僅美元換匯、定存享有最實在的讓分、利率優惠，美元匯款也享有「首次匯出0手續費，之後筆筆僅3美元」超優回饋，透過金融科技協助，美元匯款最快可於當天全額到匯，無論是回饋優惠或交易效率，均是目前市場最具吸引力的外匯服務。

將來銀行此時推出美元優惠的理由有三：首先，下半年的國定假日高達12天，更有4段連續假期，為使國人在旅遊前就能以最實惠的價格備妥美元，特別推出美元匯價最高讓4.5分專案，挑戰市場最殺。

其次，市場對於聯準會（Fed）9月降息的預期心理漸濃，在台股高檔震盪下，海外投資也成為新一波的投資焦點。鑑於多數海外投資工具多以美元計價，將來銀行進一步強化美元金融服務，在原本就有的「美元首匯0元，後享筆筆3美元」匯款優惠基礎上，再推出本次的優匯方案，助國人以更佳條件入手美元，掌握投資契機。