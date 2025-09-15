小額開始逐年累積 凱基人壽助大學生規劃年金保障

人力銀行調查指出，有近九成六的大學生打算今年暑假投入打工，創14年來新高，目標月收逾3萬元，代表兩個月的暑假下來，總收入可以超過6萬元。凱基人壽建議大學生可選擇將資金放在多元保險商品，上網投保隨時可保，自主性很高。

以18歲的女大學生小穎為例，若希望能及早起步規劃未來保障，可選擇能使用信用卡線上繳保費的「凱基人壽e卡得利利率變動型年金保險(甲型)」，選擇首期線上刷卡繳交保險費5萬元，之後續期每月定期彈性繳6千元保險費，持續繳交12年後，達小穎選擇之30歲年金給付開始日時，若選擇一次領取年金，在假設未來宣告利率維持2.35%不變情形下，可領回1,025,831元。

根據最新同業數據統計，2025年前8月，凱基人壽在網路投保年金險市場持續穩坐市占率冠軍，顯示無論是商品設計、投保流程與服務品質都獲得肯定。民眾透過凱基人壽APP網路投保年金險除了快速又便利，還可隨時查看並掌握自己的保單資訊。