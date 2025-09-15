元大銀行推出 TISA 基金服務 2027年底前申購享免收信託管理費優惠

為協助客戶長期投資理財規劃，元大銀行自即日起提供TISA級別基金申購服務。TISA級別基金每月最低投資金額僅需新臺幣1,000 元，除享有免收申購手續費外，自即日起至 2027 年底前申購TISA級別基金亦提供免收信託管理費的優惠，協助客戶建立穩定儲蓄與長期投資良好習慣。

TISA級別基金採新臺幣計價並限定期(不)定額方式申購，不配發收益。投資人須連續扣款成功滿24個月，若未達條件，則自終止扣款日、贖回日或扣款失敗日起六個月內，不得再新增申購該TISA級別基金。此一制度設計有助於協助投資人進行中長期資產配置，並養成穩健投資習慣，有效降低因短期市場波動造成的交易風險。

TISA制度為金管會於2025年積極推動的新制度，由臺灣集中保管結算所建置TISA帳戶查詢平台，旨在鼓勵民眾透過定期(不)定額方式累積長期投資部位，進而提升金融市場的穩定性與資本形成效率。透過具獎勵性質的制度設計與金融機構的配合推動，TISA級別基金有望成為民眾退休準備與資產累積的重要工具。

客戶完成申購後，基金受益憑證將歸入客戶之TISA投資帳戶，客戶可透過「集保 e 手掌握」App 查詢投資明細。申購方式可透過元大銀行行動銀行、網路銀行或全台各分行辦理，亦可搭配多元理財管道，打造專屬資產配置策略。元大銀行將持續提升投資便利性與風險管理服務，協助客戶穩健邁向長期財富成長之路。