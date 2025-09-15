黃金上看4,000美元 法國巴黎銀行財富管理：低利環境有利無息資產

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊第194期指出，低利環境有利無息資產，黃金上看4,000美元。

法國巴黎銀行財富管理新聞雙周刊指出，黃金價格自今（2025）年8月底突破四個月盤整區間，9月8日每盎司衝破3,600美元，創歷史新高。金價漲幅主要受到四大因素支撐：一是美國就業數據疲弱，降息預期升高；二是地緣政治與財政不確定性加劇，避險需求增加，尤以美國關稅政策混亂、聯準會獨立性受到政治干預，及財政赤字擴大為主要風險；三是全球央行增持黃金，分散美元資產風險；四是降息環境下美元走弱，而低利率環境有利黃金和白銀等無息資產。

基於避險買盤強勁、供給有限、及技術面突破，對黃金的看法從「中性」轉為「正面」，並將12個月目標價從3,500美元調升至 4,000美元。

白銀亦看好，受惠於「銀代金」效應、供應趨緊，以及電子業、太陽能、航太科技、資料中心與氫能等產業需求，價格具補漲潛力。短期供不應求將支撐價格，12 個月目標價從 45 美元上修至 50 美元，維持正面看法。

法國巴黎銀行認為，今年以來貴金屬價格屢創新高，帶動相關礦業股表現。儘管股價顯著上漲，金銀礦商仍維持合理本益比，估值尚未過熱。營運槓桿效應使金屬價格每上漲1美元，礦商獲利可成倍增加，加上全球供應吃緊、工業需求持續擴張，銅、銀、稀土等礦業股漲幅明顯超越 MSCI 世界指數。自 4 月 股市觸底以來，美國金屬與礦業類股累計漲幅達 66%，成為避險資金焦點。由於金銀價格持續看漲，貴金屬礦商獲利仍有成長的空間，對後市展望樂觀。

法國巴黎銀行表示，歐洲中央銀行9月於11日決議維持基準存款利率在2%不變，符合市場預期。歐洲央行降息周期已結束，利率水準將維持到年底。隨著歐洲國防預算與德國基礎建設支出同步增加，歐元區經濟將獲成長動能。預計2026年，歐美貿易緊張影響將逐步減弱，歐洲央行有望重啟升息。

市場關注本周美國FOMC會議，預期聯準會這次及12月各降息1碼，2026年再降息2次，終端利率可望落至3.5%。隨著聯準會啟動降息循環，投資人可維持投資組合多元化，將閒置資金投入資本市場，趁殖利率反彈時鎖定債券收益，於股票與貴金屬價格回檔時逢低布局，並在美元反彈時分批配置非美元資產。