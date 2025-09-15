凱基證券打造財管專業顧問認證 財管服務新標竿

在金管會積極推動台灣成為亞洲資產管理中心的政策引導下，高資產客戶對專業財富管理服務的需求持續攀升。凱基證券日前領先業界推出全台首創「財富管理專業顧問（WMP, Wealth Management Professional）」認證課程，與證基會共同打造全台獨家的專業培訓機制，顯示深耕財富管理的決心，並正式進入首創的模擬情境實戰口試階段，展現出專業團隊強化後的財管服務實力。

凱基證券表示，WMP認證課程以理財規劃業務為導向，參考國際知名理財規劃認證，結合理論知識與實務演練，並由業界講師帶領案例研討與分組討論，強化學員學習效率。這次WMP認證課程針對全台逾百位分公司經理人與營業台主管，規劃為期16小時的專業訓練，課程內容涵蓋稅務規劃、股權傳承、全方位理財規劃等關鍵主題，打造高度專業素養與顧問思維的財管團隊。

為確保學習成果能有效運用於實戰現場，學員須通過「筆試測驗」與「個人案例口試」兩階段評核，方可獲頒WMP認證與專屬徽章。口試階段模擬顧問向客戶簡報情境，考驗學員在溝通表達、客戶背景分析及理財規劃的實戰應對能力，學員普遍能針對高資產個人與家庭、企業主等多元客群，提出跨世代財富傳承、家庭財務分析、境外資金回台等具體可行的行動方案，協助客戶建立清晰的財務願景與規劃藍圖，充分體現顧問角色的專業價值。

凱基證券表示，產品平台的完整性僅是基本要求，唯有具備專業且高度整合的團隊才是「客戶需求導向服務」的關鍵。透過本次WMP認證課程，凱基證券打造更具前瞻思維與專業深度的服務團隊，提供全生涯理財需求的解決方案，成為客戶心中首選財富管理夥伴。凱基證券將持續引進國際級多元金融商品與創新服務，結合專業經理人團隊與數位平台優勢，秉持「以客戶為中心」的核心價值，落實公平待客，積極強化防詐與提升數位信任，成為台灣財富管理市場的標竿。