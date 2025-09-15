新青安鬆綁小宅房價可望再漲？ 銀行業者：延緩房價下跌

政府為解房貸荒，日前鬆綁新青安房貸免適用銀行法72-2，以利公股行庫可以跳脫法條限制，加速貸放新青安，未來是否再獲免新青安計入不動產放款集中度待觀察，市場關切迎合新青安特點的低總價小宅房價是否會再漲？銀行業者指出，政策鬆綁新青安主要是避免房貸排撥時間過長，讓建商交屋可以順暢些，但力道尚不足以激勵房價上漲，只能說房價變化可能陷入停滯，下跌可能延緩。

銀行業者指出，目前房地產住宅市場以剛性需求的自住客為主，房貸吃緊、等待排撥影響交屋，導致中小建商土建融受衝擊，才會陸續傳出有建商財務危機等，交易量急縮也讓房價出現鬆動跡象，新青安排除適用銀行法72-2，對於以這類產品為主的建商，是可以喘口氣，但房價可能難以被帶動上漲，因為新青安相關鬆綁並不能改變住宅市場以自住客剛性需求為主的現象，交易程序順暢不等於成交量能就可以大增，進而推升房價。

至於新青安能否獲免央行控管銀行不動產放款集中度，目前尚無定論，但銀行業者評估，應該還沒有推動價格上漲那麼大的激勵效果。

銀行業者認為，可能這類小宅原本價格下跌的步調，會因新青安鬆綁而延遲，顯得停滯，等待房價下跌的自住客恐怕會失望，但考量新青安明年7月就屆期，需要買房的自住客，可能要多方評估綜合考量進場時機。