中東地緣政治風險升溫 市場避險情緒推升美元、新台幣小貶

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
新台幣匯價15日以30.29元開出。聯合報系資料照
以色列日前在波斯灣國家卡達首都杜哈發動空襲，擊斃多名巴勒斯坦激進組織哈瑪斯成員及一名卡達安全部隊人員，引發國際震撼。事件不僅升高區域緊張，更點燃市場避險情緒，美元指數隨之走強，支撐美元早盤小幅上揚，新台幣匯價15日以30.29元開出，較前一日小貶4.4分；台股加權指數由紅翻黑，盤中跌逾百點。

外電報導指出，空襲發生於本月9日，以色列鎖定杜哈一處建築，擊斃包括5名哈瑪斯成員在內的多名人士。消息傳出後，國際社會反應激烈，許多國家陸續表達譴責。卡達政府13日宣布，將於15日召集阿拉伯及穆斯林國家領袖舉行緊急峰會，藉此強調對以色列軍事行動的不滿，並展現對卡達的支持。

金融市場則對中東衝突升溫高度敏感。匯銀人士分析，戰事若持續擴大，恐影響能源供應穩定，加深全球地緣政治風險，投資人自然轉向美元等避險資產。

專家指出，短線上國際情勢不確定性將使美元獲得支撐，新台幣匯價走勢仍取決於外資動向與地緣政治發展。市場將密切關注卡達峰會後各國表態，以及後續中東局勢是否再度升高。

