南山人壽持續打造 DEI 職場 宣布加入「台灣人才永續行動聯盟」

南山人壽重視人才永續，長期致力於打造多元、平等、共融的職場文化，宣布加入由超過500家產、官、學單位所組成的「2025 Talent, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」，透過分享南山人壽建構DEI職場的經驗與做法，與各界攜手，以個人、生活、社會、企業與環境五大面向推動永續價值，進一步體現南山人壽實踐「每日存健康行動」的決心與承諾。

「Talent, in Taiwan 台灣人才永續行動聯盟」自2022年起成立，透過審核機制，邀請各大企業、學校與公部門透過共享案例、彼此共學，幫助彼此前進，發揮影響力。據聯盟統計資料指出，有84.5%的工作者表示，職場的DEI程度，會影響他們求職與留任的意願。

成立超過一甲子的南山人壽，培育無數風險管理及保障規劃人才，積極掌握社會脈動以提供最多元化的商品與保戶服務，深知今日企業若只追求財務面向的績效，已不足以構築永續企業，本次透過參與跨產業的行動聯盟，藉由其各項指標的檢視，持續精進，與各界共同攜手實踐推動人才永續的願景，並驅動台灣社會產生正向改變。

南山人壽視員工為永續夥伴，致力打造安全、安心且幸福的健康職場，從預防、促進到照護三層面出發，提供內勤同仁門診險補助，及住院、意外、長照、眷屬等多元團保。不僅每年提供例行性健康檢查，更推出優於法令的「健檢/健康假」制度，讓內勤同仁能在健康檢查當日，安心請假一天，免於健檢後匆忙返工的壓力，提升健康照護的完整性與人性化，此外，因應國人肺腺癌發生率逐年上升，南山人壽主動為年滿40歲以上內勤員工提供肺腺癌篩檢補助，積極落實預防醫學，實踐對員工長期健康的承諾。

為了鼓勵內部運動風氣、凝聚向心力，南山人壽連續三年舉辦NS OPEN南山公開賽，推動多元化的社團，並月月補助經費，舉辦各類講座提升健康意識，也舉辦NS RUN南山人壽台北城市創意路跑，由內外勤夥伴號召保戶參加；在心理健康方面，設有「心靈會客室」、員工協助方案（EAP）、多元溝通管道（申訴信箱、專線電話等），打造完整心理防護網，讓員工在工作中獲得情緒支持與安全感，並委託第三方執行人權盡職調查，依據國際標準評估22項議題，確保職場無歧視、無騷擾，配合內部定期的員工行為準則與職場安全教育訓練，從制度、文化、實踐三方面，落實全人健康守護。

透過全員參與驅動數位轉型，藉由「蒲公英種籽」計畫的影響力，從認知、溝通到工具運用三個面向，全面強化同仁的數位能力。內容涵蓋敏捷思維、標準化流程建模語言（BPMN）、自動化工具（如RPA、Power BI）等，並由核心種子人員帶動部門內部的轉化氛圍。同時整合「南山 e 學院」數位平台，建置基礎與進階數位技能課程，持續提升員工的數位素養與轉型能力。

以完善的職涯發展機制，為同仁打造成長發展的舞台，公司規劃同仁各階段不同需求，提供結婚、生育、喪葬等人生里程碑的實質補助與支持，2024年更加碼生育補助，第一至第五胎補助新台幣3萬元至20萬元，另為因應不同世代及不同服務年資員工的需求，而設置有週年假、久任獎金。此外，舉辦員工旅遊、慶生活動與家庭日等各項活動，持續連結員工的向心力與歸屬感。

面對超高齡社會及少子化影響，南山人壽將持續以永續健康為策略主軸，打造多元、平等、共榮的幸福職場。了解更多南山人壽的人才永續作為：https://user191603.pse.is/84mxdl。