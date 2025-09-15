富邦產險攜手 USPACE 打造業界首宗「即時計費保險」 獲金管會核准

富邦產險持續深耕數位轉型，今年8月再獲金管會核准試辦異業合作，與全台最大智慧停車平台USPACE攜手推出全新「汽車停車保障保險」試辦案，首度引進「停多久、保多久」的彈性計費模式，車主可依停車時段獲得即時專屬保障，開啟保險業與停車共享平台產業首宗跨界合作，預計將於明年第一季在USPACE App正式推出。

2024年開始，富邦產險率產險業之先陸續與台灣大哥大、星宇航空、momo購物網等異業平台合作推出「一站式投保」服務，本次所推出的「汽車停車保障保險」，更是與在台灣佈建逾1.6萬個智慧車位、擁有將近100萬名車主會員的USPACE合作。富邦產險指出，保障內容涵蓋停車期間可能發生的車體碰撞及隨車物品竊盜等多項風險，協助車主即時分擔停車過程中的潛在意外，投保流程更將引入嵌入式保險機制，USPACE會員只需要在App完成一次性授權及身份驗證，後續即可自動於停車期間獲得保障，且保險費與停車費合併收費，車輛駛出停車場時可於App完成結帳，保障與支付同步進行，打造即停、即保、即付的便利服務體驗。富邦產險目前正積極與USPACE合作建置保險系統，預計將於明年第一季在USPACE App正式推出，期望提供用戶創新無縫的停車保險體驗。

富邦產險表示，未來將持續以「場景保險」為核心，攜手不同產業夥伴，打造更多貼近生活情境的保險方案，拓展多元化投保管道，落實普惠金融願景。同時，富邦產險也提醒民眾，投保時記得選擇適合自身需求的保險商品，方能有效分散及管理日常生活風險。