水龍頭開夠大嗎？公股行庫上報新青安可增額度 將牽動放款集中度豁免

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導
新版青年安心成家房貸（新青安），日前獲政策鬆綁。聯合報系資料照／記者胡經周攝影
新版青年安心成家房貸（新青安），日前獲政策鬆綁。聯合報系資料照／記者胡經周攝影

財政部督導八大公股行庫承辦的新版青年安心成家房貸（新青安），日前獲政策鬆綁排除在有不動產房貸天條之稱的銀行法72-2條適用之外，公股行庫近期已彙報鬆綁後預估的新青安承作額度，政院將評估此一增加承作額度，是否足以紓解今、明年的大交屋潮，看水龍頭開得夠不夠大，相關評估將牽動新青安能否再豁免如放款集中度等相關限制。

公股行庫指出，金管會月初宣布新青安可排除適用銀行法72-2，加以明年7月新青安即屆期，是否續辦還有待未來政策決定。因此在新青安豁免銀行法天條適用後，銀行公會即銜命通知八大公股行庫，據此估算後續新青安可承作額度多少，以據此比對房市今、明年大交屋潮的潛在房貸需求，看是否因鬆綁而增加的額度是否足以疏導交屋潮房貸需求，不要再嚴重塞車、排撥時間太久。

據了解，八大公股行庫預估承作新青安額度，仍以台銀、土銀兩大新青安主力行庫為最多，此外，排除適用銀行法後，公股行庫辦理新青安也未必能夠民眾申貸多少就放款多少，因為還有央行對不動產放款集中度的自主控管緊箍咒，因此公股行庫必須再進一步計算可消化的新青安胃納額度，再行上報。

公股行庫評估，雖然央行針對不動產放款集中度控管，導致新青安排除銀行法天條適用後，實際效果可能受限，但多少還是有點幫助。近幾個月來財政部統計新青安的申辦與核貸數均下滑，除了房貸吃緊導致案件積壓、延遲撥貸因素，也與新青安明年7月將到期脫不了關係。

